“Un susto a los argentinos”: revelan una charla entre Tabaré Vázquez y George Bush en medio del conflicto por Botnia

MONTEVIDEO.- Las relaciones diplomáticas entre Uruguay y la Argentina tuvieron un tiempo de gran tensión producto del diferendo por la instalación de la papelera Botnia (hoy UPM). El entonces presidente uruguayo Tabaré Vázquez admitió en 2011, en una charla ante estudiantes del Colegio Monte VI, haber pedido ayuda a Estados Unidos para evitar problemas mayores.

“Teníamos un conflicto muy serio con la Argentina y un presidente tiene la obligación de plantearse todos los escenarios posibles que se pudieran presentar. No esperar a que el problema surja para ver qué hacemos. Yo me planteé todos los escenarios, desde que no pasara nada y al otro día nos levantamos con el problema solucionado, hasta que hubiera un conflicto bélico”, dijo en aquella charla.

Este diferendo es contado en detalles por el exmandatario, fallecido el 6 de diciembre de 2020, en el último libro del periodista Gabriel Pereyra, Tabaré Inédito, del grupo editorial Penguin Random House.

“¿Y fue cierto el pedido suyo a George W. Bush para que le diera apoyo militar?”, consultó el periodista a Vázquez, en una serie de charlas que mantuvieron en 2011 y ahora son publicadas.

Bush visitó Uruguay en el marco de una gira por Latinoamérica MANDEL NGAN - AFP

“Yo tenía que manejar todas las hipótesis. Nunca pensamos en una guerra sino en que un país más grande, que no estaba actuando con lealtad, supiera que no estamos solos”, respondió el exlíder del Frente Amplio.

“¿Y Bush qué le dijo?”, insistió Pereyra. “Sentado debajo de un árbol en Anchorena me dijo ́'les podemos dar un susto a estos guapitos de acá enfrente’. Era más una jugada diplomática”, contó Vázquez en referencia a la charla que mantuvo con el entonces presidente de Estados Unidos cuando visitó Uruguay, en 2007.

En otro pasaje de la charla, Vázquez recuerda que la tensión entre la Argentina y Uruguay llegó a tal gravedad que se podrían haber roto relaciones diplomáticas. Recordó que en el contexto de conflicto por las pasteras, los piqueteros intentaron ingresar al consulado uruguayo en Entre Ríos por la fuerza.

“El cónsul se puso en contacto con Gonzalo Fernández y este me dijo ‘¿qué hacemos?’. ‘No entra nadie a ocupar el consulado uruguayo, y si entra alguien hay que pedirles a las autoridades argentinas que los saquen, porque este es un tema serio’. Quizás hubiera corrido la posibilidad de una ruptura de relaciones”, contó Vázquez.

El País / GDA

El País (Uruguay)