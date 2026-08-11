Terremoto en Colombia: ascienden a 181 los fallecidos y buscan a miles de sobrevivientes entre los escombros

PEREIRA, Colombia.– En una carrera contrarreloj, grupos de rescatistas buscan desde anoche sobrevivientes entre los escombros tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió ayer a Colombia. En un nuevo parte oficial, la administración de Abelardo de la Espriella elevó a 181 el número de víctimas y reportó más de 1300 heridos y 2000 desaparecidos.

Una mujer camina entre los escombros de un edificio que colapsó durante el terremoto JAIME SALDARRIAGA - AFP

Las autoridades locales también advirtieron sobre el derrumbe de un centenar de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte “de la última década”.

La mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali.

Bomberos y rescatistas trabajan contra reloj en la búsqueda de sobrevivientes Ivan Valencia - AP

Frente a este escenario, el gobierno colombiano declaró una emergencia nacional en todo el territorio, lo que le permite, entre otras acciones, trasladar recursos para destinar a los territorios ‌más afectados.

El sismo revive la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi 1200 muertos en la zona cafetera.

Edificios colapsados durante el terremoto JAIME SALDARRIAGA - AFP

Tareas de rescate en un escenario caótico

“Mi ilusión es encontrar a alguien con vida, hacer lo más que se pueda”, dijo Kevin Restrepo a la AFP en Pereira, la ciudad más golpeada. “Es horrible. Todo el mundo está poniendo de su parte, no importa que ya haya caído la noche”, sostuvo.

Bomberos y rescatistas remueven escombros Santiago Saldarriaga - AP

La ciudad, ubicada en el turístico Eje Cafetero, suma al menos 60 fallecidos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

Casi toda Pereira quedó sin electricidad y la gente caminaba por las calles con linternas.

Terremoto en Colombia

“Demasiado angustiante, no tengo palabras para todo lo que está pasando en este momento. Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería”, dijo a la AFP Juana Marín, una mercadóloga de 25 años que colaboraba con las tareas de rescate frente a la plaza principal.

“Me siento derrotada. Es demasiado triste ver a toda la ciudad así, sabiendo que hay allá gente todavía con vida”, agregó Marín.

Edificios que quedaron reducidos a una pila de escombros Miguel Angel Lopez - AP

En Cali, la tercera ciudad de Colombia, el alcalde Alejandro Eder decretó un toque de queda hasta las 6.00 locales (8.00 en la Argentina), mientras los rescatistas atendían sin descanso los barrios más afectados.

Terremoto en Colombia

Según reportó la alcaldía, en la ciudad se registraron hasta el momento 85 muertos y al menos 885 heridos.

“Llegar hasta acá fue impresionante, parecía el fin del mundo, los carros y las motos en contravía buscando sus seres queridos”, dijo el socorrista Nelson Moreno, que busca a una amiga bajo dos torres de cinco pisos colapsadas.

El padre y el bebé de su amiga están heridos, pero pudieron salir con vida.

Los socorristas armaron cadenas humanas para sacar los restos del edificio, con picos y herramientas básicas. Cada tanto gritan “silencio” para recibir las señales de vida de los atrapados.

Un hombre mayor recibe ayuda para caminar entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia JAIME SALDARRIAGA - AFP

Varias instalaciones hospitalarias resultaron dañadas en Cali, según la Organización Mundial de la Salud, que citó en particular el colapso de las áreas de cardiología y pediatría del Hospital Universitario del Valle.

La Clínica Nuestra fue evacuada. Varios pacientes en silla de ruedas fueron atendidos en las veredas de la ciudad.

Según un balance ofrecido por el presidente colombiano además de las víctimas hay 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados y 52 instituciones educativas afectadas. Solo en Cali hay 188 desaparecidos, informó De la Espriella.

Terremoto en Colombia

Seis aeropuertos sufrieron afectación en su infraestructura y suspendieron operaciones para vuelos comerciales, precisó el mandatario.

“Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida (...) Ha venido mucha gente, con dotaciones, con comida, ayudando a los bomberos, ayudando a las personas”, dijo Andrés Felipe Mejía, un rescatista voluntario.

El epicentro del terremoto se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó –al oeste del país–, una región pobre que por el momento informó de 13 muertos, mientras avanzan las labores de rescate.

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia JAIME SALDARRIAGA - AFP

El acceso a Chocó es difícil debido a que las rutas fueron afectadas por el sismo, así como el aeropuerto de Quibdó, la capital del departamento, refirió la Cruz Roja Internacional en un comunicado este martes.

“Yo veía que la gente salía desnuda, la gente se tiraba de sus casas (...) desesperada”, dijo Wilmer Cuesta, un estudiante de derecho que decidió ayudar en el rescate en Quibdó.

Las ofertas internacionales de ayuda

Estados Unidos, aliado del nuevo gobierno, ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia.

La presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque dispuso su servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate.

La vecina Venezuela, afectada el 24 de junio por un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que causó escenas de destrucción y más de 6000 muertos, ofreció el envío de “rescatistas y de ayuda humanitaria”.

Rescatistas buscan sobrevivientes en un edificio derrumbado tras un terremoto en Manizales, Colombia GIOVANNY GALVEZ - AFP

“Hemos puesto a disposición del Gobierno de Colombia nuestros brigadistas para el rescate de las personas que están bajo escombros (...) y -estamos- a la espera de que Colombia diga para ir a brindar el apoyo solidario de nuestro pueblo”, dijo la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador también han ofrecido ayuda.

Shakira, la célebre cantante barranquillera, escribió un sentido mensaje en X: “Mi corazón está (...) con las familias que están pasando momentos de angustia”.

El papa León XIV también se refirió a la catástrofe natural y dijo estar “vivamente apenado” por la situación en el país sudamericano, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

Personas y rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia JOAQUIN SARMIENTO - AFP

El presidente chino, Xi Jinping, también trasladó sus condolencias y solidaridad al gobierno colombiano y se solidarizó con las familias afligidas.

El sismo fue percibido en países vecinos. Se sintió en algunas regiones de Venezuela, la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá.

Estos países están ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona altamente sísmica y volcánica donde se registra la la actividad de las placas tectónicas de Nazca y del Caribe.

Agencias AFP y ANSA y diario El Tiempo (GDA)