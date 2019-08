Una burla de Bolsonaro enturbió más la relación con Francia

El presidente brasileño se había reído en Facebook de Brigitte, la esposa del mandatario francés

PARÍS.- El Amazonas arde y la crisis diplomática entre Francia y Brasil aumenta de tono de hora en hora. En el último capítulo de la pulseada, el presidente Jair Bolsonaro denunció "los ataques desubicados" de Emmanuel Macron, acusándolo una vez más de "colonialista". Por su parte, su homólogo francés ratificó su intención de "no firmar" el tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

"No podemos aceptar que un presidente, Macron, lance ataques desubicados y gratuitos contra la Amazonia. Ni que disfrace sus intenciones detrás de la idea de una alianza de los países del G-7 para salvar el Amazonas, como si fuera una colonia", escribió en un tuit Bolsonaro, tan adepto a las redes sociales como su ídolo, Donald Trump.

"Otros jefes de Estado se solidarizaron con Brasil", prosigue Bolsonaro en un segundo mensaje. "El respeto de la soberanía de cualquier país es lo mínimo que se puede esperar de un mundo civilizado", anota, sin que se sepa claramente qué es lo que tanto lo irrita de la decisión del G-7 de "ayudar a los países víctimas de los incendios amazónicos".

Poco antes, precisamente durante la Cumbre del G-7 de Biarritz, Emmanuel Macron había deplorado públicamente los propósitos ofensivos publicados por su homólogo brasileño la víspera sobre su esposa, Brigitte. El sábado, este había comentado la publicación de un internauta que, en su página de Facebook, se burlaba de la edad de la primera dama francesa. Brigitte aparecía en una foto junto a la joven señora Bolsonaro: "¿Comprenden ahora por qué Macron persigue a Bolsonaro?", rezaba el epígrafe.

"¡No lo humilles, viejo!", Kkkk (LOL), escribió Bolsonaro.

Desde Biarritz, Emmanuel Macron denunció "los propósitos extraordinariamente irrespetuosos" de su homólogo brasileño. "Es triste. Pero más triste es para él y para los brasileños. (?) Las brasileñas deben sentirse avergonzadas con esas palabras. (?) Como siento mucho respeto y amistad por los brasileños, espero que rápidamente tendrán un presidente que se comporte con la altura necesaria", concluyó.

Anteayer había sido el ministro de Educación de Brasil quien insultó a Macron, calificándolo de "cretino oportunista". "Francia -agregó- es el país de los extremos. Produjo a Descartes o Pasteur, pero también colaboradores nazis como en la Segunda Guerra Mundial".

La antipatía entre ambos dirigentes no es nueva. Pero estalló en los últimos días cuando el presidente francés anunció su intención de no firmar el tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, acusando a su homólogo de haberle "mentido" sobre sus compromisos en favor del medio ambiente. "Las decisiones y propósitos vertidos por el mandatario brasileño en estas semanas muestran bien que el presidente Bolsonaro decidió no respetar los compromisos climáticos asumidos, ni esforzarse en materia de biodiversidad. En las actuales condiciones, Francia se opone al acuerdo con el Mercosur", declaró Macron.

Los choques de esta semana entre ambos dirigentes estuvieron salpicados con otros episodios igual de desagradables. Como recordó Macron ayer en Biarritz, hace semanas Bolsonaro anuló a último momento una entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, porque tenía una cita? con el peluquero.