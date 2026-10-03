Una fuerte lluvia inundó las calles de Albacete: autos arrastrados, calles intransitables y estado de emergencia

MADRIGUERAS.- El municipio de Albacete, en España, recibió una intensa tormenta que dejó un acumulado de 140 litros por metro cuadrado de agua en apenas tres horas. Como consecuencia del fenómeno hubo autos arrastrados, calles intransitables y las autoridades locales decretaron el estado de emergencia. Además, se confirmó la muerte de una mujer de 102 años.

Según el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias de la localidad de Castilla-La Mancha y Madrigueras, por las inundaciones hubo varios accesos al municipio que tuvieron que ser clausurados. Como respuesta se activó el Plan de Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en situación operativa 1.

Varios autos fueron arrastrados por la riada

La potencia de las lluvias provocó la inundación de domicilios particulares, sótanos y garajes. En ese sentido, el servicio de emergencias local registró 108 avisos vinculados con el temporal, según consignó el medio ABC.

Varios habitantes de Albacete registraron desde sus hogares la intensidad de la tempestad, rindiendo cuenta de las complicaciones que trajo aparejada la acumulación de agua en los diferentes barrios del municipio español. Dichos videos se viralizaron en redes sociales.

Las autoridades de Albacete decretaron el estado de emergencia

A partir de las primeras reconstrucciones, en algunos puntos del municipio el agua alcanzó casi medio metro de altura, mientras que la fuerza de la corriente desplazó no solo vehículos sino también diferente cartelería urbana.

Como consecuencia de la inundación varias personas quedaron atrapadas en sus hogares. 90 fueron rescatadas por los servicios de emergencia. En tanto, se confirmó la muerte de una mujer de 102 años, según precisó RTVE.

Calles totalmente anegadas en Albacete

“Las intensas precipitaciones han provocado riadas en vías urbanas e interurbanas. El gran caudal de agua ha anegado calles y ha provocado el arrastre de vehículos”, señaló la Guardia Civil española en su perfil de la red social X. En ese sentido, también recomendaron “evitar desplazamientos innecesarios y no atravesar zonas inundadas”.

Para el fin de semana el Servicio Meteorológico local prevé fuertes tormentas también en la Comunidad Valenciana y Tarragona, donde en 2024 unas fuertes inundaciones se cobraron la vida de 155 personas.

Tormentas severas en Grecia

Un fenómeno similar a lo ocurrido en España se registró en la isla de Creta, al sur de Grecia, donde las lluvias desencadenaron inundaciones, deslizamientos de tierra, interrupciones en carreteras y la muerte de al menos una persona.

Un pastor de 80 años fue hallado muerto en la ciudad de Rétino, ubicada en el centro de Creta, después de haber sido reportado como desaparecido mientras cuidaba su ganado, informó la radiodifusora nacional griega ERT. La Policía y los bomberos emprendieron una búsqueda después de que su familia diera la alarma.

Desolador: así fue lo acontecido en Creta

Además, las fuertes precipitaciones causaron que los ríos se desbordaran en varias partes de la isla, mientras que en Rétino y Heraclión, la ciudad más grande y puerto principal del norte de Creta, calles y construcciones quedaron inundadas.

El Servicio Meteorológico Nacional de Grecia mantuvo una alerta meteorológica “roja” para la isla de Creta, donde el total de las precipitaciones alcanzó en algunas zonas alrededor de 300 milímetros. Se pronostica que las lluvias intensas continúen, especialmente en las partes norte y noroeste de la isla.

Asimismo, se registraron fuertes vientos del noreste con una fuerza de entre 8 y 9 en la escala de Beaufort en el mar Egeo, lo que ha provocado la interrupción de algunos servicios de transbordador.

Finalmente, los bomberos griegos reforzaron sus operaciones en la isla mediante el despliegue de botes de rescate, vehículos oruga y equipos de bombeo para ayudar en las tareas de evacuación, extracción de agua y el retiro de escombros.