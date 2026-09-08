Una ministra británica dijo que “no hay dudas” sobre “la soberanía de Reino Unido” sobre las Islas Malvinas

LONDRES (AFP).- Una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores británico afirmó este martes que “no hay duda” sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, después de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificara los reclamos de soberanía del país sobre el territorio en disputa.

“No hay duda de nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía de Reino Unido sobre las islas”, afirmó Kirsty McNeill, ministra de Estado para el Desarrollo Internacional, ante legisladores británicos.

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