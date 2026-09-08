Saltar al contenido principal
LA NACION

Una ministra británica dijo que “no hay dudas” sobre “la soberanía de Reino Unido” sobre las Islas Malvinas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Kirsty McNeill, ministra de Estado para el Desarrollo Internacional de Reino Unido
Kirsty McNeill, ministra de Estado para el Desarrollo Internacional de Reino UnidoJane Barlow - PA Images - PA Images

LONDRES (AFP).- Una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores británico afirmó este martes que “no hay duda” sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, después de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificara los reclamos de soberanía del país sobre el territorio en disputa.

“No hay duda de nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía de Reino Unido sobre las islas”, afirmó Kirsty McNeill, ministra de Estado para el Desarrollo Internacional, ante legisladores británicos.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. La ultraderecha arrasa en Sajonia-Anhalt y se posiciona para gobernar por primera vez en un estado alemán
    1

    La ultraderecha arrasa en Sajonia-Anhalt y se posiciona para gobernar por primera vez en un estado alemán

  2. Las claves del terremoto político en Alemania: por qué arrasó la ultraderecha y qué implica para Merz
    2

    Las claves del terremoto político en Alemania: por qué arrasó la ultraderecha y qué implica para Merz

  3. Quién es Ulrich Siegmund, el nuevo fenómeno de la ultraderecha alemana
    3

    Quién es Ulrich Siegmund, el nuevo líder de la extrema derecha de Alemania

  4. El exvendedor que está llevando a la extrema derecha a las puertas del poder en Alemania
    4

    El exvendedor que está llevando a la extrema derecha a las puertas del poder en Alemania