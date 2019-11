Elizabeth Fry cruzó los "Siete Mares" a nado, a sus 60 años. Crédito: Guinness World Records

En el mundo de la natación, hay una prueba conocida como "el reto de los Siete Mares". Se trata de siete cruces de larga distancia en aguas abiertas, ubicados a lo largo y ancho del planeta.

En una hazaña sin precedentes, la estadounidense Elizabeth Fry se convirtió en la persona más longeva en completar el reto, a sus 60 años. Esto le valió dos récords Guinness: uno por ser la mujer más grande en lograrlo, otro por superar tanto a hombres como a mujeres.

El reto

Los Siete Mares son: el canal de Molokai (Hawái), el canal de Catalina (California), el canal del Norte (entre Irlanda y Escocia), el canal de la Mancha (entre Inglaterra y Francia), el estrecho de Gibraltar (entre España y Marruecos), el estrecho de Tsugaru (Japón) y el estrecho de Cook (Nueva Zelanda). En total, son 230 kilómetros de distancia a nado, en aguas muy peligrosas por sus bajas temperaturas y por los predadores que habitan en ellas. Algunos tramos exigen que los nadadores estén hasta 12 horas en el agua de un tirón.

Lanzarse a realizar nados de larga distancia no es para improvisados. Para convertirse en maratonista del agua, Elizabeth tuvo que aprender sobre las corrientes y la vida marina, pasar por un duro entrenamiento, organizar la logística y conseguirse un compañero que le de auxilio en caso de ser necesario (que terminó siendo su hermana).

Motivada por su padre

Su padre también estuvo presente. "Mi primer objetivo de niña era nadar el canal inglés (canal de la Mancha). Mi padre era británico, y de chica siempre me decía, 'esto de nadar en una pileta esta muy bien, pero no serás una verdadera nadadora hasta no nadar el canal inglés', y eso ha estado en mi mente desde entonces", contó Fry al hablar con la organización de los Records Guinness.

A pesar de que el más difícil fue el canal del Norte (colmado de aguas vivas, según sus propias palabras), y el que más disfrutó fue el de Tsugaru, el nado más emocionante terminó siendo el predilecto de su padre.

De los siete, fue el primero que cruzó. Y cuando salió del agua después de 9 horas de nado intenso, sus ojos llorosos se encontraron en la costa con la mirada orgullosa y feliz de su padre.

Fry, en su hábitat natural.