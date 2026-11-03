Una ola de amenazas de bomba afectó a por lo menos siete aviones en cuatro países de Europa, pero resultó ser falsa

SOFÍA.– Una serie de amenazas de bomba contra vuelos comerciales desató este martes una ola de alertas de seguridad en distintos aeropuertos de Europa, que obligó a desviar aeronaves, suspender temporalmente operaciones y desplegar aviones de combate para escoltar uno de los vuelos.

Un avión de la aerolínea húngara de bajo coste Wizz Air se encuentra en la pista del Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc de Budapest, Hungría, el 2 de noviembre de 2026 ATTILA KISBENEDEK - AFP

Al menos siete aviones de distintas aerolíneas se vieron afectados en Polonia, España, Italia y Bulgaria, según informó el diario The Guardian. Las inspecciones descartaron la presencia de explosivos en todos los casos y las operaciones se realizaron sin que se registraran heridos.

En Polonia, un avión de LOT Polish Airlines que había partido de Londres-Heathrow con destino a Varsovia-Chopin debió aterrizar de manera imprevista en el aeropuerto de Varsovia-Modlin tras recibir una amenaza de bomba. La alerta se anunció a las 9.54 y el Boeing 737 MAX aterrizó siete minutos después, a las 10.01 con 181 personas a bordo.

El incidente obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto de Modlin mientras los servicios de seguridad inspeccionaban la aeronave. Posteriormente, la aerolínea confirmó que no se habían encontrado explosivos y que los pasajeros serían trasladados en autobús al aeropuerto Chopin tras completar los controles fronterizos. Las autoridades aeroportuarias anunciaron luego la reanudación de las operaciones normales.

Otro vuelo, operado por Scandinavian Airlines (SAS) desde Copenhague, aterrizó en el aeropuerto de Varsovia-Chopin y fue sometido a inspecciones por una amenaza similar. Una de las pistas fue cerrada temporalmente, aunque el avión aterrizó con normalidad. “La gente desembarcó, el avión aterrizó con normalidad; no fue un aterrizaje de emergencia”, declaró a la vocera de SAS, Alexandra Lindgren Kaokju.

Las alertas también se extendieron a España, donde un vuelo de Ryanair procedente de Manchester aterrizó en el aeropuerto de Murcia tras recibir una amenaza de bomba. Las autoridades descartaron la presencia de explosivos después de inspeccionar la aeronave y controlar a pasajeros y tripulación. El vuelo transportaba a 121 personas, incluida la tripulación, según informó Francisco Lucas, delegado del gobierno español en Murcia, en X.

Un avión de la aerolínea húngara de bajo coste Wizz Air se encuentra en la pista del Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc de Budapest, Hungría, el 2 de noviembre de 2026, tras ser desviado por una amenaza de bomba durante un vuelo entre Londres Luton y Sofía ATTILA KISBENEDEK - AFP

En Italia, dos vuelos de Ryanair procedentes de Lisboa y Dublín con destino al aeropuerto de Fiumicino, en Roma, fueron objeto de amenazas similares. Las alertas llegaron por correo electrónico y obligaron a realizar inspecciones de seguridad. El avión procedente de Dublín fue escoltado por la Fuerza Aérea italiana hasta su aterrizaje. En ambos casos, los expertos policiales revisaron a pasajeros, tripulantes y equipajes sin encontrar explosivos.

En Bulgaria, unidades antiterroristas inspeccionaron un avión en el aeropuerto de Sofía tras recibir amenazas de bomba. El Ministerio de Transporte búlgaro confirmó que las alertas afectaron a dos vuelos procedentes de Bérgamo, Italia, y Dublín, Irlanda, y no de Israel, como se había informado inicialmente.

El secretario general en funciones del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, explicó que las amenazas habían comenzado a extenderse desde distintas instituciones hacia las aerolíneas.

“Lo desagradable es que ya han empezado a incluir a algunas de las aerolíneas, lo que significa que hay que cambiar el rumbo del avión y tomar las medidas oportunas”, señaló Nikolov.

Los incidentes se suman a otra alerta registrada el lunes en Hungría, cuando un avión de Wizz Air que cubría la ruta Londres-Sofía debió desviarse a Budapest tras recibir una amenaza de bomba. El episodio activó una alerta ALPHA de la policía aérea de la OTAN y motivó el despliegue de cazas Gripen húngaros, que escoltaron la aeronave hasta el aeropuerto internacional Liszt Ferenc.

Un avión de la aerolínea húngara de bajo coste Wizz Air se encuentra en la pista del Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc de Budapest, Hungría, el 2 de noviembre de 2026 ATTILA KISBENEDEK - AFP

La sucesión de incidentes se produce después de que, el mes pasado, un vuelo de Tel Aviv a Viena realizara un aterrizaje de emergencia tras una amenaza de bomba.

Nikolov aseguró que las autoridades búlgaras siguieron los protocolos establecidos y que no había información sobre intenciones terroristas específicas o ataques planificados. También señaló que, en incidentes similares anteriores, las direcciones IP utilizadas para enviar las amenazas habían sido rastreadas hasta otros países europeos.

Agencias AP, Xinhua y Reuters