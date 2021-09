Uruguay: en el día en que abren las fronteras, propietarios argentinos rechazan pagar el impuesto inmobiliario

Esta mañana, en el día en que Uruguay abrió sus fronteras -tras meses de cierre por la pandemia de coronavirus- para que los argentinos dueños de propiedades en el país puedan ingresar, desde la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay reclamaron a las autoridades que se los habilite a no pagar el impuesto inmobiliario acumulado durante los meses en que no pudieron acceder a sus viviendas.

Norberto Mariani, presidente de la asociación, habló al respecto y dijo: “Es lo mínimo que podrían hacer por nosotros que apostamos al país y para seguir confiando en Uruguay”. Asimismo justificó su pedido al explicar que a lo largo de un año y medio no pudieron usar sus propiedades y que por tanto no están “para nada de acuerdo” en que se les cobren los tributos, de acuerdo con lo publicado por el diario El País.

“Se nos tendría que exonerar todo el pago de la contribución territorial, todo, completo, no me vengas con chirolitas, hablando en criollo, porque no corresponde”, dijo Mariani.

Tras ello explicó que entiende la medida restrictiva tomada por el gobierno de Luis Lacalle Pou para contener los contagios de Covid-19, que celebra la decisión de no multarlos por no hacer los pagos a tiempo pero reclamó un esfuerzo mayor.

“Yo no estoy en contra del decreto del señor presidente de la Nación de decretar no ir en pandemia a Uruguay, me parece correctísimo (...), pero de todos modos creemos que la buena actitud del señor Luis Eduardo Pereira, que es el secretario general de la Intendencia de Maldonado, de quitarnos la multa por no poder pagar a término por no poder ir está bárbaro, pero no estamos satisfechos”, afirmó.

Las declaraciones de Mariani tuvieron lugar el día en que el país abrió las fronteras para que los argentinos dueños de inmuebles puedan ingresar. Según pudo saber LA NACION, son cerca de 85 mil los propietarios argentinos de bienes inmuebles uruguayos, todos ellos afectados por esta apertura, que se espera se amplíe al turismo en general en los próximos meses.

Para entrar a Uruguay todos los dueños de inmuebles deben presentar un certificado de que completaron el proceso de inmunidad contra el coronavirus con doble vacuna, además de de PCR negativo de Covid. Junto a la persona titular pueden ingresar parientes de primer grado por consanguinidad: padres e hijos. Además parientes de segundo grado: hermanos, abuelos y nietos.

Para completar el ingreso se debe esperar la autorización vía mail, que se obtiene luego de realizar todo el trámite en el sitio oficial de la República Oriental del Uruguay. La autorización tiene un plazo de vigencia de 60 días.

LA NACION