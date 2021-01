Pfizer está experimentando demoras en la distribución de su vacuna Crédito: SvenSimon / DW

ROMA.- La Unión Europea (UE) y Canadá hicieron conocer hoy su malestar contra el laboratorio norteamericano Pfizer por el incumplimiento de las entregas acordadas de vacunas contra el coronavirus, lo que está obligando a poner en suspenso los programas de vacunación, mientras la enfermedad arrecia en el rebrote producido durante el invierno boreal.

La semana pasada Pfizer anunció una reducción temporal en los suministros acordados para poder ampliar su planta de Puurs, Bélgica, que distribuye todas las vacunas entregadas fuera de Estados Unidos.

"Esta semana recibimos un 29% menos de dosis de Pfizer, y nos comunicaron que la semana que viene recibiremos 20% menos", lamentó hoy el comisario especial del gobierno de Italia para la pandemia, Domenico Arcuri.

"Debido a los retrasos en la entrega de vacunas por parte de Pfizer, Italia ha pasado de un promedio de 80.000 personas vacunadas por día, con un pico de 92.000, a un promedio de 28.000 por día", sostuvo el funcionario en declaraciones a la prensa.

A partir de la demora, el Estado italiano empezó la preparación de acciones legales contra la firma estadounidense, que había prometido unas 475.000 dosis semanales.

A causa del retraso, Italia se vio obligada además a demorar el comienzo de la vacunación en personas mayores de 80 años, que debían recibir la primera dosis a inicios de febrero y ahora deberán esperar 15 días más, según planteó esta semana el gobierno.

La Unión Europea (UE), a través del vocero de la Comisión, Eric Marmer, dijo que exigirá aclaraciones de Pfizer luego de las quejas de Italia. "Continuaremos nuestro contacto con BioNTech/Pfizer para asegurar que tengamos siempre la última información y ver cuáles son los siguientes pasos que necesitan darse sobre esta base", agregó, informó la agencia de noticias Europa Press.

También el gobernador de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, rechazó las argumentaciones del laboratorio norteamericano, dijo que no cree en la explicación de la firma, y advirtió que hay gente que podría morir si sigue incumpliendo sus compromisos.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que es inaceptable que otros países estén recibiendo dosis y Canadá no.

"Esto recae únicamente en Pfizer por decepcionarnos", dijo Ford, quien habló con el director ejecutivo de la división canadiense de Pfizer el martes pasado.

En relación a las explicaciones de Pfizer sobre sus demoras y la ampliación de la planta de Puurs, Bélgica, Ford fue contundente en su rechazo

"No creo nada de esa mierda", criticó el primer ministro que enfatizó la grave situación de la pandemia.

"Basta. Dennos las vacunas. No me importa lo que estén construyendo, pueden ponerme las excusas que quieran, no me lo trago. Hicimos un pedido, tenemos un contrato, cumplan con las obligaciones del contrato porque hay vidas en peligro", exigió y remarcó que ya debieron cerrar un centro de vacunación por falta de dosis.

Pfizer, por su parte, se negó a responder en particular a los comentarios de Ford, aunque afirmó haber escuchado sus preocupaciones, informó la cadena CNN.

"Reconocemos que se hizo más difícil avanzar sin problemas en la ampliación del programa de inmunización en Ontario y en todo Canadá. Reiteramos que esta es una situación a corto plazo y nuestro foco es cumplir con los compromisos trimestrales", dijo la vocera de Pfizer en Canadá, Keanna Ghazvini, en un comunicado.

Agencias AFP y DPA

