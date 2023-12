escuchar

El gobierno de Venezuela este domingo 3 de diciembre convocó un referendo sobre el futuro del Esequibo, un territorio controlado por Guyana, pero que Caracas considera como suyo. Los venezolanos aprobaron las propuestas del gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen la creación del estado Guayana Esequiba como parte del territorio venezolano, además de un plan para otorgarles la ciudadanía venezolana a sus habitantes.

Al final de la jornada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que se computaron 10.554.320 votos, sin aclarar si corresponden al mismo número de votantes o se computan 5 votos por elector en referencia a las 5 diferentes preguntas.

Maduro calificó la votación como “un referendo histórico que ha puesto de pie a Venezuela” y aseguró que el siguiente paso es “lograr recuperar lo que nos dejaron los libertadores, la Guayana Esequiba”. “Es una misión del pueblo, es una misión de la patria”, había afirmado ya el presidente Maduro el 8 de noviembre, dando nuevos bríos a una reclamación de casi dos siglos.

Pero para Guyana no hay nada que discutir y le pidió a sus ciudadanos que no se dejen “infundir miedo” por los eventos del vecino país. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó el pasado viernes a Venezuela “abstenerse de cualquier acción que altere la situación que prevalece en el territorio en disputa, que es que Guyana administra y ejerce control sobre el área”, aunque no prohibió la realización del referendo, tal y como solicitaba Guyana.

Mientras los venezolanos aprobaron una consulta que Guyana denunció como una amenaza existencial, te resumimos la disputa que enfrenta a ambos países sudamericanos y explicamos por qué es controvertido el referendo.

Esta imagen publicada por la Presidencia venezolana muestra a Nicolás Maduro y parte de su gabinete en un acto "en defensa" del Esequibo en el teatro Teresa Carreño de Caracas, el 7 de noviembre de 2023. getty images

1. Qué es el Esequibo

El Esequibo -también conocido como la Guayana Esequiba- es un territorio al oeste del río Esequibo, en el norte de Sudamérica, que comprende 159.000 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales y forestales.

Mapa de la región. bbc

Alberga seis de las diez regiones que constituyen la República Cooperativa de Guyana, así como un tercio de sus 800.000 habitantes. “El Esequibo es un territorio tres veces más grande que Costa Rica, donde viven casi 300.000 personas”, le dice a BBC Mundo el geógrafo guyanés Temitope Oyedotun, profesor de la Universidad de Guyana.

2. Por qué el territorio es tan importante

El Esequibo se encuentra en pleno corazón del Escudo Guayanés, una región geográfica al noreste de América del Sur que, además de ser una de las formaciones más antiguas de la Tierra, está minada de recursos naturales y minerales.

Según el geógrafo venezolano Reybert Carrillo, el territorio comparte características similares con su vecino Arco Minero del Orinoco, un área de explotación de más de 111.800 kilómetros cuadrados que cuenta con grandes reservas de oro, cobre, diamante, hierro, bauxita y aluminio, entre otros minerales.

Un paneo de los recursos naturales. bbc

En el Esequibo se encuentra la mina de oro Omai, una de las más grandes del Escudo Guayanés y una de las mayores fuentes de ingresos de Guyana. Sólo entre 1993 y 2005, Omai produjo más de 3,7 millones de onzas de oro.

Pero en las aguas territoriales de la zona en disputa también se encuentra una inmensa riqueza petrolera. Desde 2015 hasta la fecha, la multinacional ExxonMobil y sus socios realizaron 46 descubrimientos que elevaron las reservas de petróleo de Guyana a alrededor de 11.000 millones de barriles, lo que representa cerca de 0,6% del total mundial.

La mayoría de las reservas se encuentran en un bloque de petróleo y gas de 26.000 kilómetros cuadrados conocido como Stabroek, frente a la costa atlántica del país, que se encuentra parcialmente en aguas territoriales de la región disputada por Venezuela.

Los inesperados hallazgos hicieron que Guyana, un país de 800.000 habitantes, se convierta en una de las economías de mayor crecimiento en el mundo y se espera que su PIB crezca 25% este año, tras haberse expandido 57,8% en 2022.

Además de los recursos minerales, el Esequibo cuenta con importantes recursos hídricos. “Hay una extensa red de ríos como Cuyuní, Mazaruní, Kuyuwini, Potaro, Rupununi”, explica el geógrafo Temitope Oyedotun, de la Universidad de Guyana.

Cataratas Kaieteur, ubicadas en el río Potaro. getty

Para Reybert Carrillo, ese será el recurso más importante de la región en varias décadas.

3. Cuál es el origen de la disputa y por qué se agudizó

Cuando España fundó la Capitanía General de Venezuela, el Esequibo formaba parte de la subentidad territorial, y -tras obtener su independencia en 1811- Venezuela se quedó con el control de su soberanía. Pero la situación comenzó a complicarse cuando Reino Unido firmó un pacto con Países Bajos para adquirir alrededor de 51.700 kilómetros cuadrados al oriente de Venezuela.

El tratado no definía la frontera occidental de lo que pasaría a ser la Guayana Británica, y por eso Londres designó en 1840 al explorador Robert Schomburgk para definirla. Poco después se dio a conocer la “Línea Schomburgk”, un trazado que reclamaba cerca de 80.000 kilómetros cuadrados adicionales.

Cuatro décadas después, se publicó una nueva versión de la Línea Schomburgk que reclamaba aun más territorio. En el año 1895, Estados Unidos intervino bajo la Doctrina Monroe tras denunciar que la frontera había sido ampliada de “manera misteriosa” y recomendó que la disputa fuera resuelta en un arbitraje internacional.

"América para los americanos": la Doctrina Monroe creada en rechazo al imperialismo europeo en el continente americano hizo que EE.UU. se pusiera del lado de Venezuela. getty images

En 1899, se emite el Laudo Arbitral de París, un dictamen favorable a Reino Unido con el que el territorio queda oficialmente bajo dominio británico. Pero cuatro décadas después, se hizo público un memorándum del abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost -parte de la defensa de Venezuela en el Laudo Arbitral de París-, en el que denunció que el laudo fue una componenda política y que los jueces no fueron imparciales.

Las revelaciones de Severo Mallet-Prevost y otros documentos sirvieron para que Venezuela declarara el laudo como “nulo e írrito” y reactivara su reclamo.

Tres meses antes de otorgarle la independencia a Guyana en 1966, Reino Unido pacta con Venezuela el Acuerdo de Ginebra que reconoce el reclamo de Venezuela y que busca encontrar soluciones satisfactorias para resolver la disputa.

Entre 1982 y 1999, ambos países intentaron resolver el diferendo a través del mecanismo de buenos oficios de la ONU, que nunca arrojó resultados concretos. Durante el gobierno de Hugo Chávez, el diferendo se archivó, en parte debido a las buenas relaciones entre el fallecido presidente venezolano y Georgetown.

Pero esto cambió cuando comenzaron a descubrirse decenas de yacimientos de petróleo en áreas costeras de la zona en disputa en el año 2015. Las tensiones entre Venezuela y Guyana aumentaron progresivamente desde entonces. Ahora, sin embargo, los intereses del gobierno de Maduro no son sólo económicos, sino también políticos.

Críticos aseguran que el referendo tiene un tinte nacionalista en un momento en el que en 2024 se celebrarán elecciones presidenciales y poco después de las primarias de la oposición, en la que se eligió a María Corina Machado como rival de Maduro.

El oficialismo convocó varias manifestaciones “de unión nacional” para “defender” el Esequibo, y está tratando de que figuras del mundo del entretenimiento se involucren en la disputa. El llamado es la unión nacional. “Es hora de dejar de lado todas las parcialidades, las políticas, religiosas o personales”, pidió el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Una de las manifestaciones en Venezuela. REUTERS

4. Qué se preguntó en el referendo

A mediados de septiembre, el Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, propuso organizar un referendo para consultar a los venezolanos sobre los “derechos” del país sobre el Esequibo. Un mes más tarde, el CNE, controlado por el gobierno, anunció que la consulta tendría lugar el 3 de diciembre.

Según el gobierno guyanés, el referendo representa una amenaza para la integridad territorial de Guyana y le pidió a la Corte Internacional de Justicia de la Haya que lo detenga. Pero Venezuela finalmente lo llevó a cabo.

El referendo en cuestión constó de cinco preguntas, para las que el gobierno pidió cinco síes:

¿Está usted de acuerdo en rechazar, por todos los medios, conforme a derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?

¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?

¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?

¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?

¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?

El presidente Maduro inició a principios de noviembre una campaña que calificó como “pedagógica, alegre e inclusiva” de cara al referendo, que incluye lecciones de historia televisadas ofrecidas por él mismo, así como concentraciones en varias partes del país en las que se reparten folletos al ritmo del reguetón.

Vista aérea sobre el río Esequibo. getty images

Su gobierno está alentando a los votantes a responder “sí” a todas las preguntas, pero no detalló cómo crearía el estado si los votantes aprueban sus propuestas.

5. Qué dicen los gobiernos de cada país

Para Caracas se trata de “recuperar” un territorio que siempre vio como suyo. Venezuela considera que el río Esequibo al este de la región es una frontera natural reconocida al momento de la independencia de España. Pero Guyana alega que el asunto quedó zanjado con el Laudo Arbitral de París de 1899.

Sin embargo, Caracas afirma que esa sentencia es nula debido a las irregularidades encontradas en la decisión y además rechaza cualquier intromisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el asunto. En abril de este año, la CIJ se declaró competente para ver el caso, aunque cualquier dictamen podría demorar años.

Venezuela no reconoce que la CIJ tenga competencia. Sólo reconoce el Acuerdo de Ginebra como único instrumento válido para solucionar el conflicto y dice que la disputa debe ser resuelta entre ambos países. Georgetown ve el referendo del 3 de diciembre como un “plan siniestro de Venezuela para apoderarse de territorio guyanés” y dice estar barajando “todas las opciones” para defenderlo.

El vicepresidente Bharrat Jagdeo anunció a finales de noviembre la visita al país de funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y no descartó el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio guyanés. “Vamos a trabajar con nuestros aliados para garantizar que planifiquemos para todas las eventualidades (...) Nunca estuvimos interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional”, aseguró.

Maduro, quien se muestra inflexible en su nueva misión, afirma que los distintos sectores políticos y sociales de su país se encuentran unidos en defensa del Esequibo y ofreció discursos junto a las Fuerzas Armadas sobre la disputa.

Su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó el 24 de noviembre que la disputa “no es una guerra armada, por ahora”, pero acusó al presidente de Guyana, Irfaan Alí, de provocar a Venezuela con apariciones recientes desde el territorio en disputa vestido de militar y rodeado del ejército.

Los analistas anticipan un apoyo masivo a las propuestas del gobierno venezolano, en un país en el que la reivindicación del Esequibo efectivamente une a chavistas y opositores como ningún otro tema. El resultado del referendo no será vinculante para el derecho internacional, pero muchos temen una escalada mayor. “Que nadie cometa ni un solo error. El Esequibo es nuestro, cada centímetro cuadrado”, advirtió el presidente de Guyana, precisando que Georgetown no cederá ni una “pulgada” de territorio.

LA NACION