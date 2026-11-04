Un incendio arrasó el viernes por la mañana el histórico Hotel Good Luck, ubicado en la localidad de Dingboche, a 4410 metros de altitud en Nepal. El establecimiento, considerado una pieza fundamental en la infraestructura turística para los expedicionarios que buscan el campamento base del Everest, quedó reducido a cenizas tras un foco ígneo que se originó en la cocina y se propagó con una rapidez inusitada a través de las estructuras de madera, material utilizado habitualmente como aislante frente a las temperaturas extremas de la zona.

Video: así ardió a 4410 metros y bajo la nieve uno de los hoteles más antiguos hacia el Everest

El siniestro ocurrió en un momento crítico para la región. Una fuerte nevada comenzó la tarde del jueves y acumuló más de 60 centímetros de nieve, lo que dejó a decenas de trekkers varados en los asentamientos cercanos sin posibilidades técnicas de avanzar en sus rutas ni de descender hacia zonas más seguras. Arjun Gurung, un guía de trekking que presenció el desastre, relató la impotencia de quienes se encontraban en el lugar: “No pudimos hacer nada más que mirar cómo se quemaba”, declaró al medio especializado Everest Chronicle.

Cómo se originó el fuego

Según la información preliminar proporcionada por las autoridades locales, el fuego pudo comenzar debido a la explosión de un cilindro de gas utilizado para la cocción de alimentos. El subjefe de la Policía del distrito de Solukhumbu, Nabin Raja Budhathoki, confirmó esta hipótesis y señaló que los detalles finales del evento surgirán una vez que concluya la investigación técnica en el terreno. La presencia de múltiples garrafas de gas almacenadas en el área de la cocina complicó las tareas de los rescatistas y guías que intentaron sofocar las llamas. “Había muchos cilindros de gas en la cocina, lo que hizo virtualmente imposible apagar el fuego”, explicó el guía Gurung, quien permanecía alojado en otro establecimiento de la zona junto a su equipo de trabajo.

El Hotel Good Luck, propiedad de Kul Bahadur Tamang, era reconocido por su antigüedad y por cumplir una función vital como punto de aclimatación para los aventureros antes de afrontar los tramos finales hacia el Everest. A pesar de la magnitud de las llamas, que consumieron la totalidad del edificio, no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad. Los hoteles linderos se salvaron de las llamas, algo que los testigos calificaron como afortunado dadas las condiciones del terreno.

Otro aspecto preocupante tras el siniestro radica en la pérdida económica de los propietarios. En Dingboche, al igual que en gran parte de los asentamientos remotos del Himalaya, la ausencia de entidades bancarias obliga a los comerciantes y residentes a guardar grandes sumas de dinero en efectivo dentro de sus propias instalaciones. Se estima que una cantidad significativa de efectivo resultó destruida entre los escombros tras el colapso de la estructura. El guía Arjun Gurung, quien conocía el hotel por años de expediciones previas, manifestó su pesar: “Tenemos muchos buenos recuerdos de ese hotel. Fue doloroso verlo arder”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.