VIDEO: así fue el intento de asesinato al empresario ucraniano Vadim Ermolaev en Mónaco

ROMA-. La fiscalía de Ucrania difundió un video que muestra el momento exacto de la explosión durante el fallido atentado del 29 de junio contra el magnate ucraniano Vadim Ermolaev y su familia en Mónaco.

En la grabación, que dura menos de un minuto, puede verse cómo, al inicio de la calle, el empresario irrumpe en escena junto a su familia. Mientras avanzan hasta su departamento, una cámara de seguridad apostada en la zona captura el momento en el que un hombre que viste un piluso azul coloca una bolsa en la puerta del edificio.

El momento de la explosión en el centro de Mónaco

Segundos más tardes, Ermolaev y su familia suben por la escalera de ingreso y el hombre del piluso, quien hace la mímica de hablar por celular, gira para corroborar que el magnate ucraniano ingresó al edificio. Finalmente, el centro de la escena se ilumina debido a la fortísima explosión.

“Se trata de una grabación de video de una cámara de vigilancia instalada previamente cerca del lugar del crimen para asegurar que el atentado se llevara a cabo”, detalló el fiscal general ucraniano, Ruslan Kravchenko, quien además anunció que los investigadores recuperaron una de las pruebas clave que los sospechosos intentaron destruir.

El empresario de desplazaba por la vía pública cuando el elemento explosivo detonó - - Ukraine's Prosecutor General's O

Las tres víctimas del atentado -Ermolaev, Anna Nasobina, su esposa y su hijo- sobrevivieron y se encuentran hospitalizadas con heridas de diversa gravedad. Por otro lado, Anastasia Berezovska, una mujer ucraniana de 39 años, sospechosa de haber colocado el artefacto explosivo, fue hallada muerta en Ucrania tras el atentado, y otros dos sospechosos, un exoficial de policía y un empleado de la Dirección General de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa ucraniano, fueron arrestados.

Días después del atentado, Stéphane Thibault reconoció que todas las hipótesis continuaban abiertas. En esa dirección, el fiscal general de Mónaco sostuvo que los encargados de la investigación no determinaron el origen del explosivo ni el móvil del hecho, que tuvo lugar en el domicilio del magnate ucraniano, quien se había nacionalizado chipriota nueve años atrás.

El magnate ucraniano, Vladim Ermolaev

“Esto no fue una advertencia. Fue un intento de matarme a mí y a mi familia”, sostuvo Ermolaev en las últimas horas en una entrevista que le concedió al medio británico The Telegraph. El empresario ucraniano es una de las personas más ricas e influyentes de Dnipró y posee activos en los sectores agroindustrial, inmobiliario, de materiales de construcción y de equipamiento médico.

Las autoridades de Kiev investigaban a Ermolaev por presunto lavado de dinero y por financiar negocios en la región de Crimea a partir de sus supuestos nexos con Ruisa. Además, pesaban sobre él sanciones emitidas por el gobierno de Volodímir Zelenski.

Debido a la explosión, Nasobina, de 46 años, habría sufrido la amputación de ambas piernas como consecuencia de las heridas, mientras que el menor de 13 años ya declaró ante los investigadores pero sigue en observación médica.

Con información de ANSA y AP.