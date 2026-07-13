Ajuste de cuentas: lo ubicaron entre la gente que festejaba el triunfo de Argentina y le dispararon tres tiros en la nuca

SANTA FE.- Buscan en esta provincia al autor del asesinato de un joven de 20 años ocurrido en San Francisco, al oeste cordobés, en las primeras horas del último domingo y durante los festejos por el triunfo del seleccionado argentino ante Egipto por los cuartos de final del Mundial de Fútbol. El presunto homicida habría estado radicado en Frontera, en el límite interprovincial.

Los investigadores cordobeses ya habrían determinado que el ataque sería producto de un ajuste de cuentas entre delincuentes y no de una ocasional discusión.

La víctima fue identificada como Matías Gerardo Ochonga, de 20 años, quien había salido de prisión días antes del crimen, ocurrido en la zona de Avenida Libertador Norte y Bulevar 25 de Mayo, de aquella ciudad cordobesa.

La hipótesis principal que maneja la Justicia es que el crimen habría sido originado en un posible ajuste de cuentas y que el o los asesinos aprovecharon la nutrida presencia de personas que festejaban la victoria albiceleste para concretar el ataque y huir.

Según informaron fuentes de la causa, Ochonga fue sorprendido por dos hombres que abrieron fuego y escaparon inmediatamente del lugar. “Lo estaban esperando”, señaló. La víctima recibió tres tiros a la altura de la nuca, disparados a corta distancia.

Matías Gerardo Ochonga redes

Autor identificado

En las últimas horas, fuentes policiales locales confirmaron que se busca a un santafesino de 25 años, radicado en Frontera, como autor de los disparos que terminaron con la vida de Ochonga.

Según trascendió, se trata de Agustín Alexis “Manay” Guevara. Tras los allanamientos en su vivienda de Frontera, ciudad separada por una calle de su par de San Francisco, se admitió que el sospechoso permanece prófugo.

Las policías de ambas provincias realizan operativos para dar con el paradero de Guevara. “La búsqueda es intensa”, señaló un miembro del grupo de investigadores de la policía santafesina.

Por otra parte, según pudo saber LA NACION, la víctima había salido de la cárcel hacía pocos días. También trascendió que aún tenía otras causas en su contra.

Allanamiento para dar con Agustín Alexis “Manay” Guevara, presunto asesino de Matías Gerardo Ochonga Policía de Córdoba

Disputas por el narcotráfico

En cuanto al móvil del asesinato, se estima que fue un ajuste de cuentas entre bandas de delincuentes que podría tener vinculación con el narcotráfico en la región.

El propio ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aclaró que el asesinato del joven con antecedentes no fue un hecho de violencia urbana relacionado con los festejos por el pase a la semifinal del Mundial, sino una venganza.

El funcionario dijo este lunes que Ochonga estaba en libertad condicional desde hacía una semana y fue asesinado de tres disparos por la espalda a la altura de la nuca y lo calificó como un “cruento ajuste de cuentas” ligado a “disputas territoriales” entre bandas en la región.

Quinteros explicó que la víctima estaba en libertad condicional hacía una semana en una causa por robo calificado y que contaba con frondosos antecedentes. “Todos sabemos que es una zona caliente del narcotráfico y, bueno, vamos a actuar también en consecuencia en la zona”, subrayó.