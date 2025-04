Tiene 82 años y se volvió viral tras revelar su dieta secreta para mantenerse joven y radiante

Magda Llohis es española, tiene 82 años y se volvió una estrella en Instagram luego de que revelara su fórmula secreta para superar las ocho décadas sin mayores problemas físicos. Lo cierto es que la mujer se volvió una contradicción a lo que algunas personas de su misma edad hacen para mantenerse vitales.

En el diccionario de Llohis solo existe la palabra “vivir”. Vivir a su manera, hacer lo que le gusta y superar cualquier obstáculo con alegría, eso es lo que le permitió alcanzar una adultez mayor sin caer en pensamientos de soledad, angustia y depresión.

Magda tiene 82 años, es española y para llegar lúcida y sin problemas físicos no siguió las reglas que los demás le imponían (Fuente: Instagram/@magdalife57)

En un video que compartió la página dedicada a gerontología (@noventaycontando) que muestra historias de adultos mayores de la Argentina, destacaron a Magda Llohis, quien es influencer y ya cuenta con más de 130 seguidores y miles de reproducciones en sus reels.

En el clip de presentación, la española aseguró que ella no hace nada para estar como está, simplemente sigue una dieta como cualquier otra, pero es reacia a hacer ejercicio o alguna práctica que le demande mucho esfuerzo.

“No fumo, no bebo y no tomo agua nunca. No hago ejercicio. Nunca estoy quieta, eso sí. Pero caminar o hacer ejercicio, no”, aseguró la mujer de 82 años. Y continuó: “No me cuido la piel, solo me pongo lápiz de labios, nada más”.

Magda es fashionista y asegura que la edad es una ilusión (Fuente: Instagram/@magdalife57)

Sobre sus hábitos, Llohis dijo: “Toda mi vida comí lo que me apetecía. Pan siempre, para mojar en las salsitas. A veces hago los guisitos con salsitas, no secos”. Acerca de la manera para mantener su mente ocupada, la española contó: “Mi hobby desde hace muchos años es hacer collares. Todos los que llevo son míos. Son una belleza y además son únicos. Tengo unos collares impresionantes”.

Magda Llohis está regia, su aspecto es juvenil y espera seguir de esa forma por muchas décadas más, o al menos hasta que el cuerpo aguante. “Siempre tenemos que hacer algo y dar gracias a la vida y gracias a Dios. Cuando digo la edad que tengo, no me creen. Cuando tenía 70 años, 60 años tampoco me creían, pero aquí estoy”, aseguró.

A lo último, la española hizo una breve reflexión y apuntó a aquellos que actúan de forma similar a su estilo de vida: “Tengo 82 años, estoy contenta y los quiero a todos y que sepan, que si no hacen nada como yo, pueden estar bien también”.

Además de ese video viral, en el perfil de Instagram de Magda se pueden ver otros reels sobre su vida cotidiana. Según se define en la biografía, es fashionista y asegura que la edad es “solo una ilusión”.

La mujer, que tiene diferentes producciones audiovisuales hechas en Nueva York, se muestra a diario por las calles de la Gran Manzana con sus looks excéntricos y pocos atados a las normas de vestimenta de una persona de su edad. Fiel a su discurso de ser libre y “lo que le apetece”, hasta la frenaron en diferentes oportunidades para elogiarla por sus outfits y su manera de ser.

“El mundo gira sobre cosas malas, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sobrevivir con una sonrisa y ser buena gente. Cuando llegue el momento en que Dios decida que se termine el mundo, entonces ahí podremos decir que vivimos felices, que fuimos buenas personas. Mientras tanto, que no nos fastidien”, reflexionó la española.

