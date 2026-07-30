El presidente local, Juan ‌Jesús Vivas, instó ​al Gobierno central a declarar la emergencia nacional ante esta descontrolada ola de ingreso de personas al país

Videos: las impactantes imágenes de la masiva llegada de inmigrantes a la costa española de Ceuta

30 de julio de 2026 11:47 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > El Mundo

CEUTA.- Unos 2000 migrantes —la mayoría marroquíes y sin la debida autorización— llegaron a nado y a pie en la última semana al enclave español de Ceuta. Las imágenes son impactantes. En medio de la desesperación reinante, mujeres, niños y hombres hacen lo posible para ingresar al territorio español. Ante la situación, el presidente del gobierno local, Juan Jesús Vivas, reclamó al Ejecutivo que declare la “emergencia humanitaria y social” y solicitó el despliegue del Ejército.

Varios inmigrantes intentan cruzar la frontera en Ceuta.

Según medios locales, cientos de personas aprovecharon sectores con escasa vigilancia para bordear o trepar las vallas fronterizas que separan Marruecos de la ciudad autónoma española.

Los inmigrantes vienen de Marruecos con la intención de ingresar a España.

Videos grabados en la playa del Tarajal mostraban multitudes de personas caminando alrededor de los espigones y corriendo por la arena y las rutas. Aunque la mayoría parecen ser hombres jóvenes, también había familias con mujeres y niños. Testigos registraron que algunos gritaban “¡Viva España!" al ingresar al territorio.

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Las imágenes de la impactante llegada masiva de inmigrantes a las costas de la ciudad española de Ceuta

La escalada en la frontera entre España y Marruecos se produce tras un aumento de migrantes que intentan llegar al pequeño enclave, principalmente a nado.

Cientos de personas intentando ingresar a Ceuta

Ceuta, junto con Melilla —la otra ciudad autónoma española situada en el norte de África—, representa la única frontera terrestre de la Unión Europea (UE) con África. ⁠Ambas ciudades registran periódicamente aumentos de los intentos de entrada de migrantes que buscan llegar a Europa.

Las imágenes de la impactante llegada masiva de inmigrantes a las costas de la ciudad española de Ceuta

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Este jueves por la mañana, Vivas pidió formalmente al Gobierno español que declare la emergencia nacional al advertir que los centros de acogida están desbordados y que cientos de personas pasan la noche en la calle mientras esperan ser asistidas.

Autoridades de Ceuta piden a España declarar emergencia tras llegada masiva de migrantes

“Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social”, advirtió el alcalde Vivas a la televisión pública española TVE. El Gobierno español afirmó este jueves que estaba “actuando coordinadamente para responder con la mayor rapidez y eficacia a la situación en Ceuta”, según indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Los migrantes llegan nadando, en flotadores o botes , cualquier cosa que los traslade sirve

Ceuta es una ciudad autónoma española, situada en la península tingitana, en la orilla africana del estrecho de Gibraltar, en su lado oriental. Está bañada por las aguas del mar Mediterráneo, mientras que al oeste y suroeste limita con Marruecos.

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En 2021, más de 10.000 migrantes ingresaron a Ceuta desde Marruecos en apenas dos días, aprovechando que Rabat relajó los controles en el marco de una crisis entre ambos países a raíz de la acogida para recibir tratamiento médico en España del líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario.

Cientos de inmigrantes ingresan a Ceuta

Esta crisis diplomática llegó a su fin en 2022 tras el giro de Madrid en el delicado asunto del Sáhara Occidental, abandonando su neutralidad y reconociendo un plan de autonomía propuesto por Marruecos para esta antigua colonia española.

Los migrantes llegan a la costa visiblemente agotados

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Con información de las agencias Reuters, AFP y AP

Fotos: Europa Press vía Getty Images y Antonio Sempera/AP