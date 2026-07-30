El papa León XIV reveló que entre sus antepasados hubo esclavos y esclavistas

ROMA.– Desde el principio de su pontificado, en mayo del año pasado, León XIV hizo saber que, al igual que Francisco, era un pontífice descendiente de migrantes. Pero Robert Prevost, nacido en Chicago hace 70 años, reveló ahora que también tuvo entre sus antepasados esclavos y esclavistas.

“Vengo de una familia en la que mis abuelos fueron inmigrantes. Por parte de mi madre, tenemos antepasados que fueron tanto esclavos como dueños de esclavos”, dijo el Papa, en una breve entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC-Telemundo, en ocasión de un concierto por la paz que tuvo lugar este miércoles en la residencia de Castel Gandolfo.

“Hay una historia, por así decirlo, de haber crecido en el tipo de experiencia que me ayuda a reconocerme a mí mismo [...] y sigo defendiendo los principios que han formado parte de lo que significa ser estadounidense durante tantos años, y eso seguirá siendo así”, le dijo León XIV al periodista Tom Llamas.

Tras una pregunta sobre qué es lo que más le gusta de Estados Unidos, subrayó el hecho de haber nacido en un país que dio la bienvenida a inmigrantes de todo el mundo.

“Me gustan muchas cosas. En cierto sentido, hablando de principios, de lo que representa Estados Unidos: el sentido de la libertad, el sentido de las oportunidades, el sentido de haber invitado durante generaciones a personas de todo el mundo a ser parte de Estados Unidos”, dijo.

Pope Leo XIV granted a brief interview to American broadcaster NBC on Wednesday evening after a prayer event for peace with musical accompaniment. In it, he spoke about the aspects of America that he loves and the country’s history of welcoming migrants. pic.twitter.com/3bj86zRPzJ — Vatican News (@VaticanNews) July 30, 2026

Luego de su elección, el 8 de mayo de 2025, el papa León XIV —que también tiene nacionalidad de Perú, donde vivió la mitad de su vida sacerdotal— dejó en claro que era un inmigrante.

“Mi propia historia es la de un ciudadano, descendiente de inmigrantes, que a su vez ha emigrado”, aseguró en su primer discurso ante el cuerpo diplomático de la Santa Sede.

La biografía de León XIV, escrita por el historiador, bibliógrafo y editor español Rafael Lezcano —que fue compañero suyo en el Colegio Internacional Santa Mónica de Roma— confirma la amplia diversidad de los orígenes de Robert Prevost. Su madre, Mildred Agnes Martínez, natural de Chicago, era hija de Joseph Norval Martínez, de raza negra o africana, nacido en Puerto Príncipe (Haití) y emigrado a Estados Unidos en 1868, fabricante de puros; y de Louise Baquiex, de raza negra según el censo de 1900, nacida en Nueva Orleans.

Según las investigaciones actuales, las raíces de León XIV se extienden por Francia (40 antepasados identificados), Italia (24), Estados Unidos (22), España (21), Cuba (10), Canadá (6), Haití (1) y Guadalupe (1).

“La investigación genealógica indica que entre los antepasados de León XIV existen criollos, mulatos, blancos, negros, personas esclavizadas y propietarios de esclavos”, escribió Lezcano.

“Los trabajos genealógicos de Gates y otros investigadores exponen, como punto de partida para el conocimiento de Robert Prevost, que al menos 17 de sus antepasados eran afrodescendientes, provenientes de diversas partes del mundo”, añadió.

En el cuarto capítulo de su encíclica Magnífica Humanitas, León XIV pidió perdón por el papel de la Santa Sede en la legitimación de la esclavitud.

El papa León XIV recibe obsequios al finalizar el encuentro de oración y fraternidad "Cántico de la Paz", en Castel Gandolfo Alessandra Tarantino - AP

“Hubo que esperar hasta el siglo XIX para encontrar una condena formal, absoluta y universal de la esclavitud, en particular con León XIII (1878-1903)”, lamentó. “Se trata de una herida en la memoria cristiana a la que no podemos considerarnos ajenos. Es inevitable sentir un profundo dolor al considerar el enorme sufrimiento y humillación que la esclavitud ha significado para tantas personas, en contraste con la dignidad sin límites de cada una de ellas, amadas infinitamente por el Señor. Por eso, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”, exhortó.

Viaje a Estados Unidos

Mientras se espera que el Vaticano oficialice el viaje del Papa por Uruguay, la Argentina y Perú en noviembre próximo, el Pontífice adelantó que espera viajar pronto a Estados Unidos.

“Me verán allí. Por casualidad, hoy estábamos revisando el calendario para los próximos dos años”, contó. “Todavía no hay nada definitivo, pero sin duda espero estar allí pronto”, añadió.

Ante otra pregunta sobre qué sentía al haberse convertido en el primer “papa estadounidense”, León XIV aclaró que se considera más bien “el papa que resultó ser estadounidense”, aunque aclaró que con ello no pretendía restarle importancia a lo que significa ser estadounidense.

“Nací en Estados Unidos. Mi familia sigue en Estados Unidos. Siento un gran amor por Estados Unidos”, afirmó.

Más bien —agregó—, entiende que su misión tiene una dimensión muy importante: ser pastor de una Iglesia universal y contar con una voz para dirigirse a personas de todo el mundo. Al mismo tiempo, reconoció que, tanto para él como para el pueblo estadounidense, el hecho de ser el primer papa de Estados Unidos tiene, obviamente, “una gran trascendencia”.

Diplomático como siempre, León XIV nunca aludió a los encontronazos virtuales que ha tenido con el presidente Donald Trump en los últimos meses, no solo por las deportaciones masivas y el trato “inhumano” a los migrantes de su administración, sino también por la guerra en Irán, que calificó de “injusta”.