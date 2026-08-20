Videos y fotos del terremoto en Perú: las imágenes más impactantes

El terremoto que sacudió al sur de Perú este jueves dejó imágenes de un país que se preparó para el impacto. Los registros documentados por residentes mostraron evacuaciones de colegios, temblores en montañas y familias abrazadas ante el temblor.

El sismo de magnitud 6,7 fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) a las 13 (hora local) en el departamento de Ayacucho.

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió varias regiones de Perú

Poco después, el Instituto Geofísico de Perú (IGP) reportó una magnitud de 7,2. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos señaló que no hay alertas de tsunamis en el país.

Sin embargo, residentes de la zona, a 35 kilómetros de la localidad de Coracora, registraron el momento del temblor.

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió varias regiones de Perú

Algunas familias salieron de sus vehículos y esperaron a que pasara el terremoto. Adolescentes y niños de la zona, en tanto, evacuaron las aulas de los colegios y se reunieron en los patios tras el sonido de una alarma. Todos siguieron un protocolo en relación a los sismos.

Vecinos registraron el momento del sismo en Perú

Sin embargo, la mayor cantidad de videos se registraron en una zona montañosa, donde varios residentes pudieron documentar la tierra y el polvo que se levantó en la elevación del terreno. Un grupo de trabajadores mostró la niebla vista desde arriba. “Está todo nublado”, dijo uno de ellos.

Familias abrazadas durante el sismo en Perú

“Temblor, temblor, pausa, temblor”, sostuvo otro que anunció el patrón que siguió el sismo.

El temblor visto desde las montañas

Una periodista de la radio local Exitosa se encontraba transmitiendo desde el sexto piso cuando ocurrió el terremoto.

“Le pedimos a la población que mantenga la calma. Sabemos que esto ya ha ocurrido durante la semana. Hay que tener ya preparada la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Le pedimos a la población que ejecute lo que ya ha preparado”, señaló.

La mujer continuó hablando durante la transmisión a pesar del sismo. Las cámaras del estudio temblaron mientras ella hablaba. Durante el video, dos invitados que se encontraban en el estudio pasaron por delante de la cámara para salir de las inmediaciones.

“Comprendemos que los invitados se retiran para salvaguardar su integridad. Está durando todavía, sentimos este movimiento. La experiencia no tiene que demostrar que tenemos que estar tranquilos”, sumó.