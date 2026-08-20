LIMA.- Un importante sismo de magnitud 6.7 sacudió este jueves el centro de Perú y se sintió con más fuerza en las regiones del sur del país. Así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que precisó que movimiento telúrico se registró cerca de las 13 (hora local) y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.

El mapa del terremoto en Perú, elaborado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), en tanto, reportó una magnitud mayor de 7,2. Según el organismo, el temblor tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III-IV en Coracora. Esto quiere decir que el movimiento se sintió, pero no ocasionó daños materiales.

El temblor de una montaña en Ayacucho, Perú

El sismo fue percibido en distintas regiones del sur del país, entre ellas Ica y Arequipa. Minutos después del movimiento, comenzaron a circular en redes sociales videos vinculados al temblor.

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió varias regiones de Perú

El IGP recordó que es el único organismo del Estado peruano encargado de emitir información sísmica oficial a través de su red de estaciones y pidió a la población no prestar atención a versiones falsas que circulen en redes sociales. Además, reiteró que los terremotos no pueden predecirse mediante ningún método científico disponible.

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió varias regiones de Perú

En declaraciones reflotadas por El Comercio de Perú, el jefe del IGP, Hernando Tavera, sostuvo que la percepción del terremoto fue “bastante grande”. “Por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico, esperemos que sea así”, precisó.

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió varias regiones de Perú

Luis Vasquez, jefe de la Defensa Civil, dijo a la radio local RPP que “al momento no se reporta ningún tipo de daño”. Yony Reyes, alcalde de la provincia de Parinacochas, añadió que en la capital provincial tampoco se reportaron afectaciones. En tanto, la Marina de Perú descartó un tsunami en un informe.

La Marina de Perú descartó un tsunami en un informe

Perú registra una frecuente actividad sísmica debido a su ubicación en el denominado “Anillo de Fuego” del Pacífico. Uno de los terremotos más destructivos de las últimas décadas ocurrió en 2007, cuando un sismo de magnitud 7.9 afectó principalmente la región de Ica y dejó casi 600 muertos.

Hace casi un mes seis personas murieron y decenas resultaron heridas tras ​un sismo de magnitud 5,1, también en una región del centro del país, con ⁠una profundidad de 24 kilómetros.

El nuevo sismo se produce luego de dos potentes terremotos en los últimos dos meses, en Colombia y Venezuela, que dejaron miles de muertos y heridos.

Familias abrazadas durante el sismo en Perú

Ante la eventualidad de un sismo como el reciente, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) de Perú recomienda tener lista una mochila de emergencia. Instan a la ciudadanía a conservar la calma en todo momento y alejarse de ventanas, repisas, artefactos u objetos que puedan caer encima de uno durante la vía de evacuación.

Vecinos registraron el momento del sismo en Perú

En caso de no poder salir de la vivienda, lo más adecuado -según el Indeci- es ubicarse en una zona de seguridad interna previamente identificada, como en la cercanía de columnas o muro estructurales.

Con información de la agencia Reuters, AP y AFP