MOSCÚ.- El presidente ruso, Vladimir Putin, sorprendió al mencionar que prefiere que Joe Biden gane las elecciones de Esatdos Unidos de noviembre en lugar de Donald Trump, con quien ha establecido un buen vínculo, porque considera que el dirigente demócrata es “más predecible”.

“Joe Biden tiene más experiencia en política”, dijo el presidente ruso en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin de Rossiya-1 TV, y, al compararlo con Trump, señaló que el actual mandatario “es un político de la vieja escuela y, por tanto, más predecible”. Durante la entrevista, el jefe del Kremlin abordó diversos temas, desde la carrera por la Casa Blanca hasta la guerra en Ucrania, pasando por su reciente y larga conversación con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

El entrevistador Pavel Zarubin le preguntó a Putin quién era “mejor para nosotros”, en referencia a los rusos, entre Biden y Trump. Putin, sin dudar, respondió: “Biden, porque es una persona más experimentada y predecible. Pero trabajaremos con cualquier presidente estadounidense en el que el pueblo estadounidense tenga confianza”.

Si bien atinó a decir que sería un error meterse en la campaña, sentó postura ante un probable nuevo enfrentamiento en las urnas entre Donald Trump y Joe Biden

Es la primera vez que Putin comenta públicamente sobre la carrera electoral estadounidense de 2024 en la que se espera que Biden y Trump se enfrenten por segunda vez consecutiva.

En un momento de gran incertidumbre política en Estados Unidos, y con las relaciones entre los dos países en su punto más bajo en más de 60 años, es más probable que sus comentarios sean percibidos como una provocación más que otra cosa.

Al mismo tiempo, Putin señaló que considera que las políticas del gobierno de Biden están equivocadas.

Biden ha liderado la respuesta occidental a la invasión rusa de Ucrania en 2022, incluida la expansión de la alianza de la OTAN, la imposición de sucesivas oleadas de sanciones a Moscú y el suministro de miles de millones de dólares en ayuda y armas a Kiev.

"Creo que la posición del actual gobierno es extremadamente dañina y errónea", dijo Putin en referencia a la guerra de Rusia en Ucrania

Después de que Trump dijera que alentaría a Rusia a atacar a los miembros de la OTAN que no gastaran lo suficiente en su propia defensa, sus críticos creen que el republicano ofrecería al líder del Kremlin “un camino mucho más fácil”.

Putin se permitió opinar sobre los dos candidatos, e incluso discutir el delicado tema de la aptitud mental de Biden, pero aclaró que sería un error interferir en la campaña. ”Cuando me reuní con Biden en Suiza, hace tres años, la gente ya decía que no estaba a la altura. Pero yo no vi nada de eso, tenía sus papeles como yo tenía los míos”, dijo Putin.

En referencia a Trump, prefirió limitarse a definirlo como un político no convencional, “ha sido llamado un político fuera del sistema; tiene su propia visión sobre el tema de cómo Estados Unidos debe desarrollar las relaciones con sus aliados”.

“Un gran cumplido”

Por su parte, el expresidente y muy probable candidato por el partido republicano, consideró un halago que Putin se haya manifestado en su contra. “El presidente Putin de Rusia me acaba de hacer un gran cumplido, en realidad”, dijo Trump anoche en un mitin de campaña en North Charleston, Carolina del Sur.

Donald Trump tomó como un halago las declaraciones de Vladimir Putin

”Acaba de decir que preferiría tener a Joe Biden como presidente que a Trump”, continuó. “Eso es un cumplido. Mucha gente dijo: “Oh, Dios mío, eso es una lástima. Pero no, eso para mí es algo bueno. Y, por supuesto que él diría eso”, cerró Trump.

Putin ha estado en el poder como presidente o primer ministro desde 1999, pero a sus 71 años es una década más joven que Biden y seis años más joven que Trump. Es seguro que ganará un nuevo mandato de seis años en las elecciones del próximo mes, en las que dos candidatos que se oponían a la guerra en Ucrania han sido descalificados por presentar documentación inválida.

En 2020, un informe del comité de inteligencia del Senado de Estados Unidos encontró que Rusia había intentado influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 para ayudar a Trump, quien derrotó a Hillary Clinton.

Disconformidad con Tucker Carlson

El presidente ruso también habló de su reciente y controvertido encuentro cara a cara con Tucker Carlson. “Para ser sincero, no disfruté del todo esa entrevista”, dijo Putin.

El periodista estadounidense fue definido como “un hombre peligroso”, porque el líder del Kremlin imaginaba que “se comportaría de modo agresivo haciendo preguntas punzantes”. Y “no sólo estaba preparado para esto, sino que lo quería, porque me daría la oportunidad de responder de la misma manera, de manera abrupta”.

En cambio, añadió Putin, el ex presentador de Fox “optó por una táctica diferente, intentó interrumpirme varias veces, pero, sorprendentemente, para un periodista occidental, fue paciente, escuchó mis largos discursos, especialmente los relacionados con la historia, y no me dejó hacer lo que estaba dispuesto a hacer”, cerró el mandatario ruso.

