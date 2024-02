escuchar

WASHINGTON.- Estados Unidos informó al Congreso y a sus aliados en Europa sobre los avances rusos en una nueva arma nuclear espacial diseñada para amenazar la extensa red de satélites de Estados Unidos, según revelaron funcionarios de inteligencia a The New York Times.

Un arma que destruye satélites, de ser desplegada, podría destruir las comunicaciones civiles, la vigilancia desde el espacio y las operaciones militares de comando y control por parte de Estados Unidos y sus aliados. Por el momento, Estados Unidos no tiene la capacidad de contrarrestar semejante arma y defender sus satélites, afirmó un exfuncionario.

Los funcionarios dijeron que la nueva inteligencia, que no describieron en detalle, planteó serias dudas sobre si Rusia se estaba preparando para abandonar el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe todas las armas nucleares orbitales. Pero como Rusia no parece estar cerca de desplegar el arma, dijeron, no se considera una amenaza urgente.

La información de inteligencia se hizo pública, en parte, en un anuncio críptico el miércoles por parte del representante Michael R. Turner, republicano de Ohio y presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Pidió a la administración Biden que desclasificara la información sin decir específicamente de qué se trataba.

Turner no dio detalles acerca de la naturaleza de la amenaza, y la Casa Blanca también rechazó comentar. Pero varios de los legisladores de mayor rango, incluido el presidente de la cámara baja Mike Johnson, pidieron mantener la calma.

“Queremos asegurarle a todos que hay manos firmes detrás del volante. Estamos trabajando al respecto y no hay necesidad de alarmarse”, dijo a los reporteros en el Capitolio.

Un asesor legislativo afirmó que tiene entendido que la amenaza está relacionada con un arma antisatélites rusa enviada al espacio. Un arma así podría suponer un grave peligro para los satélites de Estados Unidos, que transmiten miles de millones de bytes de datos cada hora.

La fuente, quien habló a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado del asunto, señaló que aún no está claro si el arma rusa tiene capacidad nuclear, pero destacó que eso es lo que se teme.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, el arma aún no tiene carácter operacional. Getty Images

La amenaza a la que Turner se refirió no es una capacidad activa, según funcionarios del gobierno estadounidense al tanto de la información de inteligencia. Uno de ellos añadió que los funcionarios de inteligencia consideran que la amenaza es significativa, pero no debería causar pánico.

Turner difundió un comunicado en el que exhorta al gobierno a desclasificar la información para que Estados Unidos y sus aliados puedan hablar abiertamente sobre cómo responder a esta amenaza.

Envió también un correo electrónico a los miembros del Congreso, en el cual asegura que su comisión había “identificado una cuestión urgente respecto a una capacidad militar extranjera desestabilizadora” que debería ser conocida por todos los responsables de formular políticas en el Congreso. Los alentó a acudir a una instalación para información delicada (conocida como SCIF) con el fin de revisar los datos de inteligencia.

La Comisión de Inteligencia del Senado indicó que le ha dado seguimiento al tema.

“Seguimos tomando este asunto muy en serio y estamos conversando con el gobierno sobe una respuesta apropiada”, dijeron el senador demócrata Mark Warner, presidente del panel, y el senador republicano Marco Rubio, vicepresidente de la comisión, en un comunicado conjunto. “En tanto, debemos ser cautelosos sobre la posibilidad de revelar fuentes y métodos que podrían ser cruciales para preservar una amplia gama de opciones para las acciones de Estados Unidos”.

Pero ¿cuál sería esta supuesta arma secreta capaz de destruir satélites? Su naturaleza exacta y si realmente existe, no está clara. Pero amenazar los satélites podría causar todo tipo de problemas, socavando las comunicaciones, la vigilancia, la inteligencia y el control de mando en todo el mundo, incluido en el ámbito nuclear.

No está claro por qué Rusia necesitaría utilizar armas nucleares para destruir un satélite. Según informó The New York Times, Estados Unidos no tiene la capacidad para contrarrestar dicho armamento.

¿Qué dijo Rusia?

Rusia no ha confirmado ni ha negado la existencia de tal arma, pero ha desestimado la advertencia de Estados Unidos como una “falsificación maliciosa” y un truco de la Casa Blanca para lograr que los legisladores estadounidenses aprueben más fondos para contrarrestar a Moscú.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no comentaría sobre el contenido de los informes hasta que los detalles fueran revelados por la Casa Blanca. Sin embargo, señaló que la advertencia de Washington era claramente un intento de lograr que el Congreso aprobara más fondos para perjudicar a Moscú en su guerra contra Ucrania.

“Es obvio que la Casa Blanca está tratando, de alguna manera u otra, de animar al Congreso a votar a favor de un proyecto de ley para asignar dinero, eso es obvio”, dijo Peskov. “Veremos qué trucos usará la Casa Blanca”.

El presidente ruso Vladímir Putin habla en una sesión plenaria del Foro de Tecnologías del Futuro en el Centro Mundial de Comercio, el miércoles 14 de febrero de 2024, en Moscú, Rusia. (Alexei Maishev, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP) Alexei Maishev - Pool Sputnik Kremlin

El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, el encargado de Moscú en control de armas, acusó a Estados Unidos de “falsificación maliciosa”, según informó la agencia de noticias TASS.

Pero según un funcionario estadounidense que habló con The Washington Post, el gobierno ruso ya ha experimentado con el uso de explosiones nucleares o energía dirigida para deshabilitar satélites. En 2021, después de lanzar un misil desde la Tierra que destruyó un satélite de la era soviética, un alto funcionario militar estadounidense advirtió que Rusia estaba “desplegando capacidades para negar activamente el acceso y el uso del espacio por parte de Estados Unidos y sus aliados”.

¿Armas nucleares en el espacio?

Rusia y Estados Unidos son, con mucho, las mayores potencias nucleares: juntas, poseen aproximadamente el 90% de las armas nucleares del mundo, y ambas tienen satélites militares avanzados orbitando la Tierra.

En los primeros años de la Guerra Fría, después de que Rusia tomara la delantera en la carrera espacial y ambas partes desarrollaran misiles balísticos intercontinentales, Occidente propuso un tratado para prohibir las armas nucleares en el espacio. El resultado eventual fue el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe poner armas de destrucción masiva en órbita o en el espacio exterior.

Estados Unidos considera a Rusia y China como sus mayores competidores a nivel estatal y afirma que ambos están desarrollando una variedad de nuevos sistemas de armas, incluidas capacidades nucleares, cibernéticas y espaciales.

Rusia sostiene que la dominación de Estados Unidos después de la Guerra Fría se desmorona y que Washington ha sembrado caos en todo el planeta durante años, ignorando los intereses de otras potencias. Moscú también afirma que Estados Unidos está desarrollando una serie de nuevas armas.

Con información de AP, Reuters y The Washington Post

