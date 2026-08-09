Volcó una lancha frente a la Estatua de la Libertad en Nueva York: murieron una mujer y una bebé

NUEVA YORK (AP).- Una mujer de 27 años y una bebé de cinco meses murieron luego de que una lancha con catorce personas a bordo volcara cerca de la Estatua de la Libertad, en Nueva York.

El accidente ocurrió el sábado alrededor de las 22.25, según informaron medios locales estadounidenses. El siniestro involucró una lancha rápida Bayliner de 22 pies que se tumbó cerca de Liberty Island, lo que provocó que todos sus tripulantes cayeran al agua.

En la embarcación accidentada viajaban catorce personas

Dos lanchas de la Estación de la Guardia Costera de Nueva York, cuatro del Departamento de Bomberos de Nueva York y dos de la Policía de Nueva York (NYPD), además de un helicóptero de la NYPD, fueron desplegados para rescatar a las personas que se encontraban en el agua.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York informó que ambas víctimas fueron rescatadas del agua en estado crítico y trasladadas al hospital NYU Langone Health Brooklyn, donde posteriormente fallecieron.

En tanto, las otras doce personas rescatadas fueron derivadas a distintos centros médicos de la zona con heridas leves.

El capitán de la embarcación fue detenido

Tras el siniestro náutico, la policía detuvo al capitán de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años. Las autoridades locales le imputaron 13 cargos por imprudencia temeraria.

Asimismo, se abrió una investigación penal para determinar las causas exactas del trágico vuelco de la lancha que fue remolcada hacia la costa y permanece bajo custodia policial para los peritajes correspondientes.

La Guardia Costera de Estados Unidos investiga si el barco operaba como un servicio de alquiler ilegal.

“Nos entristece profundamente la trágica pérdida de vidas anoche, y acompañamos en el sentimiento a las familias y seres queridos de las víctimas en estos momentos tan difíciles”, declaró la capitana Doreen McCarthy, comandante del Sector Nueva York de la Guardia Costera en un comunicado

Y añadió: “Agradecemos enormemente la heroica y rápida actuación de las agencias colaboradoras y del buque Good Samaritan que ayudaron a rescatar a los supervivientes del agua”.

En el cierre del comunicado, precisó que la Guardia Costera trabaja en colaboración con el Servicio de Inspección y Seguridad de la Guardia Costera (CGIS) y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para investigar este incidente.

“Nos comprometemos a exigir responsabilidades a los operadores ilegales con todo el peso de la ley para garantizar la seguridad de todos en nuestras vías navegables”, concluyó.