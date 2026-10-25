Los ciudadanos brasileños que residen en la Argentina se preparan para participar en la segunda vuelta electoral de su país. Según los datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil, cerca de 918.876 brasileños están habilitados para votar fuera de sus fronteras, distribuidos en 186 ciudades del mundo. En el territorio nacional, las mesas de votación se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú.

Voto en el exterior para las elecciones en Brasil: ¿cómo votan los brasileños residentes en la Argentina? (Foto de Evaristo SA and Mauro PIMENTEL / AFP) EVARISTO SA - AFP

La sede principal en la capital argentina funciona en la Embajada de Brasil, situada en Cerrito 1350. Es fundamental que cada elector verifique su lugar de votación mediante la aplicación e-Título o a través del sistema oficial de la Justicia Electoral brasileña antes del 25 de octubre. Esta verificación previa resulta clave, ya que la asignación del centro de votación depende de la inscripción individual y no de la ciudad de residencia actual. El Tribunal Superior Electoral de Brasil precisa que una mesa en el exterior requiere un mínimo de 30 electores, mientras que la implementación de la urna electrónica exige al menos 100 votantes.

En esta instancia de balotaje, los residentes en el exterior votan únicamente para presidente y vicepresidente. A diferencia de lo que ocurre en algunos estados brasileños donde también hubo segunda vuelta para gobernador, quienes viven fuera del país no incluyen esa opción en su papeleta debido a que su domicilio electoral no figura vinculado a ningún estado específico. Al momento de sufragar, la urna electrónica exhibe el número, el nombre, la fotografía y el partido de cada candidatura antes de la confirmación final. Para acceder al cuarto oscuro, el elector debe presentarse con un documento oficial que incluya fotografía en la sede asignada. El cumplimiento de estos pasos técnicos asegura que el voto llegue al escrutinio oficial con total validez legal durante la jornada electoral.

¿Cómo votan los brasileños residentes en la Argentina?

Las elecciones en el extranjero son organizadas por el Tribunal Electoral de Brasilia y se llevan a cabo en otros países con el apoyo de los Consulados y Embajadas de Brasil.

El Código Electoral estipula un mínimo de 30 votantes como condición para establecer mesas electorales en el extranjero. Preferiblemente, las mesas electorales funcionarán en sedes de embajadas, oficinas consulares o lugares donde se presten servicios del gobierno brasileño.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.