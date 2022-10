Xi Jinping obtiene un histórico tercer mandato consecutivo y se rodea de aliados

escuchar

PEKÍN.- Acompañado por la cúpula de los seis integrantes de su Comité Permanente, su “hombres más leales”, el presidente chino, Xi Jinping, rompió con la tradición de sus predecesores y reforzó su posición de dominio al recibir otro mandato a la cabeza del Partido Comunista, consolidando su lugar como el gobernante más poderoso del país desde Mao.

“He sido reelegido secretario general del Comité Central y ahora permítanme presentarles a mis seis compañeros que fueron elegidos”, dijo Xi en su discurso de presentación en el Salón Dorado en el tercer piso del Gran Salón del Pueblo en la Plaza de Tianamen.

Los miembros del Comité Permanente del Politburó suelen aparecer en orden de jerarquía. En la imagen se ve a Li Qiang justo detrás de Xi Jinping. GETTY IMAGES

En ese momento, los nombres de los “compañeros”, como los definiría uno a uno más adelante, pasaron a un segundo plano: su poder absoluto acababa de ser confirmado con su inédito tercer mandato.

Xi, de 69 años, además debería haberse jubilado, según una regla no escrita.

“Ya era dominante y ahora lo es aún más”, dijo a The New York Times Dali Yang, profesor de la Universidad de Chicago que investiga la política china. “Es el dueño”.

El jefe del Partido Comunista de Shanghái, Li Qiang, siguió a Xi en el escenario del Gran Salón del Pueblo mientras se presentaba el nuevo Comité Permanente del Politburó, lo que lo sitúa en la línea de ser primer ministro cuando Li Keqiang se retire en marzo.

Desde la década de 1990, el número dos del comité se ha convertido en primer ministro, mientras que el tercero en jerarquía preside la legislatura. Esos puestos se asignarán cuando se reúna la legislatura el año que viene.

Los otros miembros del Comité Permanente, compuesto por siete personas, son Zhao Leji y Wang Huning, que regresan del anterior comité, y los recién llegados Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi. Li Qiang también es nuevo en el Comité Permanente.

Los miembros del Comité Permanente (de izquierda a derecha): Li Xi, Can Qi, Zhao Leji, Xi Jinping , Li Qiang, Wang Huning y Ding Xuexing. GETTY IMAGES

Los analistas consideran que todos tienen una estrecha relación con Xi, el hijo de un revolucionario del Partido Comunista que ha llevado a China en una dirección más autoritaria desde que llegó al poder en 2012.

Richard McGregor, investigador principal de Asia Oriental en el centro de estudios Lowy Institute de Sidney, dijo que el resultado es una victoria rotunda para Xi.

”Todos sus rivales, potenciales y reales, han sido expulsados del Comité Permanente del Politburó y los leales a Xi ocuparon su lugar. El nuevo Politburó es una declaración enfática del dominio de Xi sobre el partido”, señaló.

La presentación del Comité Permanente y del Politburó de 24 miembros se produce un día después de la clausura del XX Congreso del Partido Comunista, en el que se añadieron enmiendas a los estatutos que cimentan el estatus central de Xi y el papel rector de su pensamiento político en el partido.

Aun así, Xi, de 69 años, se enfrenta a duros retos, ya que la segunda economía mundial se está desacelerando y crece la frustración por su política de “cero Covid”.

Además, China está cada vez más distanciada de Occidente, agravado por el apoyo al ruso Vladimir Putin y las crecientes tensiones sobre Taiwán.

Xi Jinping durante el Congreso del Partido Comunista en Pekín Ng Han Guan - AP

”Este es un liderazgo que se centrará en lograr los objetivos políticos de Xi, en lugar de perseguir sus propias agendas para lo que creen que es mejor para el país”, dijo Drew Thompson, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur. “Sólo hay una forma correcta de gobernar, y es la de Xi”.

Como se esperaba, la nueva formación del Comité Permanente no incluye un sucesor claro de Xi, cuyo predecesor Hu Jintao fue escoltado de manera inesperada fuera de la ceremonia de clausura del congreso el sábado. Eso provocó preguntas sobre si Xi estaba haciendo una demostración de poder al expulsar a otros líderes del partido. La agencia oficial de noticias Xinhua reportó más tarde que Hu estaba mal de salud y necesitaba descansar.

La selección de sus hombres leales

Un informe oficial del proceso de selección de la nueva cohorte de funcionarios indicó que uno de los principales criterio de selección fue la lealtad a Xi. Los funcionarios ascendentes, decía, debían estar en sintonía con él “en pensamiento, política y acción”. Pero invertir tanto poder en una sola persona es una profunda apuesta.

“La gente no se atreverá a decirle las desventajas y los costes reales de sus políticas y los problemas que están creando”, dijo a The New York Times Susan Shirk, ex subsecretaria de Estado durante la administración Clinton. “Todo el mundo va a competir entre sí para demostrar lo leales que son, y acabarán exagerando”.

“Xi es ahora el verdadero dueño del sistema, pero cualquier error será también suyo, de forma inequívoca”, dijo al medio estadounidense Yang, de la Universidad de Chicago. “Hasta ahora, si había algún problema en la economía, podía culpar a otros”.

El ascenso de Li Qiang, de 63 años, al puesto número dos, por su parte, habla de la importancia de los vínculos con Xi.

China inaugura el domingo un congreso del partido que se celebra dos veces al año y en el que se espera que el líder Xi Jinping reciba un tercer mandato de cinco años que rompa con los precedentes recientes y se consolide como el político chino más poderoso desde Mao Zedong Li Xueren - Xinhua

Como jefe del partido en Shanghái, Li fue un pararrayos para un brote de indignación pública que superó a los censores sobre el duro cierre de la ciudad durante dos meses por el covid-19 a principios de este año. Además, Li y Xi comparten una larga historia, que incluye el paso de Li como jefe de gabinete de Xi cuando éste era jefe del partido en la provincia de Zhejiang.

Otro nuevo miembro del Comité Permanente es el secretario privado y guardián de Xi, Ding Xuexiang, que a sus 60 años es el más joven del nuevo panel. Ding dirige la poderosa Oficina General del Comité Central del partido, que gestiona los asuntos administrativos de la cúpula.

Cai Qi, de 66 años, se incorpora al Comité Permanente desde su puesto de jefe del partido en Pekín y es considerado uno de los aliados políticos más cercanos a Xi, ya que ha trabajado con él durante 20 años en las provincias costeras de Fujian y Zhejiang.

El cuarto recién llegado es Li Xi, de 66 años, jefe del partido en la provincia de Guangdong, potencia económica, a quien los expertos también consideran ideológicamente cercano a Xi, aunque no comparten un historial de trabajo conjunto como los demás.

Aliados

El mandatario ruso, Vladimir Putin, felicitó a Xi y dijo que espera seguir desarrollando una “asociación integral” entre sus dos países. “Los resultados del Congreso del Partido confirman plenamente su alta autoridad política, así como la unidad del partido que dirige”, dijo Putin a Xi, según la web del Kremlin.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, también envió una carta de felicitación a Xi, según informó la agencia estatal de noticias KCNA.

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel envió el sábado “cálidas felicitaciones” al presidente chino, Xi Jinping, por su reelección como jefe del Partido Comunista para un tercer mandato y expresó su voluntad de contribuir a la “irreversibilidad y vitalidad del socialismo” en el mundo.

