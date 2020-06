Alfredo Casero criticó a Alberto Fernández: "No está suficientemente capacitado"

Alfredo Casero criticó a Alberto Fernández y dijo que "el Gobierno tendría que ser más piadoso con la gente que no lo votó, que fue la gente mayor" Fuente: Archivo

16 de junio de 2020 • 14:34

Alfredo Casero criticó en duros términos al Gobierno nacional por su manejo en el marco de la pandemia de coronavirus y afirmó que el presidente Alberto Fernández "no está suficientemente capacitado".

El humorista sostuvo que desde el Estado "no dan tranquilidad a la gente mayor, eso es lo que más me jode", y que, en lugar de eso, "vemos gente desesperada, chapoteando a ver qué se roba tras el golpe a la piñata".

En una entrevista con Eduardo Feinmann en el programa Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia), Casero contó que lo afecta en "la forma asquerosamente elemental con la que llevan adelante la pandemia para las personas más desvalidas. Es muy duro".

"El día de hoy veo un doloroso manejo político, porque cada mañana debemos despertarnos para ver dónde te van a meter el dedo en el c... Es realmente doloroso", describió. Y afirmó que "el blanco es la gente mayor porque no había votado por ella [ Cristina Kirchner ], porque no había votado por ellos, jódanse ustedes", disparó. "Ellos son los dueños de la juventud y van en contra de los gorilas malditos en un momento en que debemos ser todos la misma persona", sostuvo.

"Es una pena no tener un poco de paz por parte del Estado. Es un momento en el que tenemos que tener la tranquilidad de que hay un grupo de organismos que tienen que cuidarnos porque dependemos del Estado y, en medio de eso, vemos gente desesperada chapoteando a ver qué se roba tras el golpe a la piñata. Se empezaron a tirar al piso a ver que pueden agarrar", caracterizó el actor y humorista que llegó al país el 27 de febrero proveniente de España.

"El Gobierno tendría que ser más piadoso con la gente que no lo votó, que fue la gente mayor, que es lo que decían que se tenían que aguantar la vuelta al gobierno populista. Me produce una bronca muy grande porque este es el momento en el que tendrían que haber demostrado que son humanos, y que no tendrían que haber hecho política en medio de una situación extrema y se nota mucho el manejo del odio y el resentimiento. No dan tranquilidad a la gente mayor, eso es lo que más me jode, somos los que más sufrimos. Están desesperados por ver qué es lo que saquean, es la bronca que me da. La mentira tan abierta me hace daño".

"Escuchás al Presidente y dice que no hagas algo y a los dos días lo hace. Cualquier cosa que haya afirmado o dicho o asegurado es totalmente contraria a la que está haciendo en este momento el Presidente", fustigó.

"Me parece que no está lo suficientemente capacitado. Puede ser un buen abogado que ve como zafa, pero no veo a ninguno humanamente capacitado, no les importa lo humano. Están dejando de lado lo humano porque lo que les importa es el juego político para ver cómo zafan y hacer su negocio. Eso es lo que más me duele", reiteró.

Cuando Feinmann lo consultó sobre cómo vivía el día a día en términos laborales, Casero dijo que no tenía trabajo, que iba a "tener que vender algo para poder vivir" y que "si querés hacer algo para ganar dinero y no sos una persona que vive de un sueldo, hasta te pueden tildar de ser una porquería".

"Pareciera que en este momento hay que arrodillarse y esperar que te den de comer en el plato y yo me niego a eso", finalizó.