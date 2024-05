Stefi Roitman habló de los proyectos y situaciones que atraviesa: “La angustia y la ansiedad persisten”

Escuchar

En una sincera declaración pública, Stefanía Roitman abrió su corazón y habló de los desafíos que enfrenta. La actriz e influencer se refirió a sus proyectos y a la “ansiedad” y la “angustia” que también vive por momentos , además de reflexionar acerca de la presión de mantener una imagen perfecta en las redes sociales.

En una publicación en Instagram, donde la también modelo y esposa de Ricky Montaner reúne a 3,7 millones de seguidores, Roitman compartió sus sentimientos más profundos, revelando que, a pesar de su éxito y popularidad, enfrenta situaciones que no siempre son agradables ni evidentes.

“Estoy tan ilusionada por los proyectos que han llegado estos últimos meses (o años)”, expresó primero la actriz de 29 años junto a cuatro fotografías, en donde se la puede ver mostrando distintos estados de ánimo. Y continuó: “No se imaginan la cantidad de veces que me he sentado en el balcón (y lo sigo haciendo) pensando tantas cosas, a veces angustiada, otras con una ansiedad galopante, a escribir, a hablar, a crear, a visualizar, a ordenar ideas y sueños”.

La actriz conocida por su presencia activa en las redes sociales explicó que la presión de mantener una imagen pública puede llevar a tergiversar la realidad. “Esta red social es, muchas veces, una pantalla de lo que parecería ser una vida siempre feliz y perfecta . Pero todos sabemos muy bien que no es la realidad. Y yo no quisiera que ustedes piensen que mi vida es eso. Porque mis días lejos están de ser 100% lo que comparto la mayor cantidad de las veces”, confesó.

Stef Roitman está casada con el músico Ricky Montaner, con quien disfruta de una vida de lujos en Miami

A la hora de profundizar acerca de su presente, la actriz mencionó: “Cada uno de nosotros pasa por las montañas rusas que Dios y la vida le manda”, apuntó y expresó su deseo de utilizar las redes para contar más acerca de los cambios que ha ido experimentando a lo largo de los años.

“Me gusta usar este espacio, que es mío, pero que también es suyo, para decirles que hoy estoy feliz de las oportunidades que han estado llegando porque son consecuencia de un proceso. Proceso que sigue siendo proceso. Eterno les diría. Pero qué bueno, sean muchas o pocas oportunidades (eso es relativo para cada quien), saber que las trabajé, las pedí, las visualicé, me enfoqué, me acomodé, me incomodé, me lloré todo también... Si bien la angustia y la ansiedad persisten muchas veces, estoy disfrutando del camino y eso me da una paz inigualable, sobre todo porque mis seres queridos están bien y eso, a mí, me da todo también”, destacó.

Roitman alentó a sus seguidores a ser compasivos consigo mismos y con los demás, recordando que la perfección no es real y que todos enfrentan desafíos en su viaje personal. “Gracias por leer hasta acá y, repito, no quisiera que piensen jamás que mi vida es esta red social. Muchos lo saben, pero sentí compartirlo. Estamos todos un poco en la misma. Más aún en este mundo rarísimo en el que vivimos. Los amo”, concluyó.

La franqueza con que la actriz expuso sus sentimientos fue recibida con mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, que elogiaron su valentía al compartir su experiencia personal y alentar debates más sinceros sobre la salud mental y el bienestar de las personas.

“¡Sos crack! Te amo y admiro tanto”, fueron las palabras que le dedicó a Roitman su hermana Chantal. “Gracias por compartir, Stefania. Me recuerdas que vale tener inspiración en este proceso”, añadió una fan de la influencer, a la que se sumaron otros mensajes: “Gracias por ser tan real y auténtica. Eso me pasa muchas veces con mis metas y mis sueños, y leer esto me llegó al corazón porque muestras y eres prueba de que todo tiene su proceso y su esfuerzo, de verdad gracias, Stefi. Eres magia”.

Esta no es la primera vez en que la actriz y conductora utiliza su plataforma para abordar temas importantes y sensibles. Recientemente, Roitman se refirió a los comentarios agresivos que se manifiestan a través de las redes sociales sobre el aspecto físico de las personas.

LA NACION

Temas Stefi Roitman