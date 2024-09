Andrea Rincón criticó a Javier Milei en los Martín Fierro: “Reniega de ser argentino”

Escuchar

En una noche plagada de figuras que se hicieron presentes para celebrar la 52° entrega de los Martín Fierro a lo mejor de la televisión, la actriz Andrea Rincón se presentó en el hotel Hilton y no se guardó comentarios sobre el presidente Javier Milei y sus medidas alrededor de la cultura nacional. “Cuando llega un presidente que es un argentino que reniega de ser argentino sucede esto . Pero en algún momento se va a ir y va a llegar otro que esté orgulloso de su propia nacionalidad”, sostuvo.

La actriz de ATAV apuntó contra las medidas del Presidente alrededor de la cultura y aseguró que, junto a sus colegas, se encuentra “muy triste”. “Con mis colegas estamos tristes pero creo en Dios y que todo se va a acomodar”, explicó. Sus declaraciones no sorprenden teniendo en cuenta que a fines del año pasado Rincón decidió alejarse de los escándalos mediáticos que protagonizaron su carrera y se convirtió al evangelismo.

Javier Milei en la segunda jornada de la 45° Convención Anual de IAEF en Mendoza Marcelo Aguilar

Una de las medidas más fuertes del Presidente alrededor de la cultura consistió en la desfinanciación y el achicamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Fue parte del plan de reestructuración del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que afirmó que el Gobierno no financiaría más “películas que prácticamente no lograron captar la atención de los espectadores”, a pesar de ser un ente autárquico. Luego, le quitó dos subsidios al instituto y decretó que las producciones deberán tener una financiación privada equivalente al subsidio. Esto se acompañó de las no renovaciones de contrato y los retiros voluntarios, que redujeron la cantidad de empleados de 730 a 392.

Aunque Rincón no especificó sobre medidas particulares, apuntó contra Milei por la situación de la cultura nacional. “Con mis colegas estamos tristes pero creo que en Dios y que todo se va a acomodar. Te vas a cualquier lado y los argentinos somos los mejores actores, futbolistas, deportistas de todo tipo, médicos, científicos... Solo acá nos bastardean, nosotros somos los que renegamos de nosotros mismos. Cuando llega un Presidente que es un argentino que reniega de ser argentino sucede esto. Pero en algún momento se va a ir y va a llegar otro que esté orgulloso de su propia nacionalidad y esto va a pasar. Todo cae por su propio peso. Hay que esperar nada más y tener paciencia ”, declaró al diario La Capital.

Las críticas del mundo de la cultura a Milei

Las medidas del Gobierno tuvieron duras negativas del mundo del cine, la cultura y el espectáculo, donde diferentes figuras se expresaron en su contra. Entre ellos, Leonardo Sbaraglia, Mirtha Legrand, Dolores Fonzi, Cecilia Roth y hasta Ricardo Darín, que expresó que la desfinanciación del Incaa es “un delirio”. Este último actor también fue la voz del instituto en un spot político que promocionaron a fines del año pasado, antes del triunfo electoral de Milei, y que se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata. Este festival de clase A también se vio perjudicado por la nueva administración, cuyo contenido artístico ahora estará a cargo del Incaa.

El spot reunía fragmentos de películas nacionales, entre las que se incluyeron a las dos ganadoras del Oscar, La historia oficial y El secreto de sus ojos, pero también otros clásicos como Esperando a la carroza, en un video “en defensa del cine nacional”.

“Acá hay crisis, acá no es fácil, es con ingenio, con picardía, con todo. Por eso hacemos ruido, por eso jamás pasamos desapercibidos. Nos nombran en cada rincón del planeta, en series y películas. Ganamos Copas del Mundo, Oscars, premios y reconocimientos. Acá las victorias llegan, y cuando llegan, nuca se olvida. Tenemos memoria. Si fuera una sola película sería inabarcable, pero es mucho más que eso. No es solo cine, es cine argentino”, sostuvo la voz de Darín.

