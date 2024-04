La nueva vida de Andrea Rincón como cantante cristiana

Escuchar

La vida de Andrea Rincón dio un giro inesperado este 2023, cuando quiso alejarse de los escándalos mediáticos, algo que caracterizó su carrera desde el inicio. En esa introspección, la actriz se encontró con el evangelismo, religión a la que apostó y hasta se bautizó a fines del año pasado. Como si todo esto fuese poco, ahora se lanzó como cantante cristiana.

Andrea Rincón compartió los momentos de su bautismo Instagram: andrearincon_top

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene un millón de seguidores, la exparticipante de Gran Hermano compartió un video en el que se la ve cantando junto al cantante de cumbia Walter Encina. “Siempre con un Corazón de Adorador”, escribieron en la descripción de la publicación compartida.

“Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior”, se la escuchó entonar mientras resonaba la música de un piano de fondo.

Andrea Rincón junto a Wanter Encina (Foto: Instagram/@andrearincon_top)

Además de obtener rápidamente miles de likes, Rincón recibió varios comentarios de sus seguidores, quienes quedaron descolocados por su nueva faceta. “Qué cambiada estás, la gloria de Dios lo puede todo. Cómo me gustaría cambiar mi vida así como vos pudiste. Estoy en proceso, pero sé que algún día Dios me va a tocar el corazón y voy a encontrar esa llave que necesito para poder salir de toda las obras del diablo. Amén y muchas bendiciones”; “Me alegra ver a esta mujer con un alma tan fuerte, adorando a su salvador y que la va a llevar muy lejos, comenzó una obra y la va a terminar, va a llegar al corazón de muchas personas” y “Sos todo lo que está bien morochaaaaa”, fueron solo algunos de ellos.

Andrea Rincón reveló por qué se separó

A mediados de septiembre del año pasado, la actriz de ATAV se comprometió con Mauricio Corrado, a quien conoció a través de un amigo en común. “Tengo un amigo que te ama de toda la vida, se llama Mauricio, ¿le podés mandar un saludo?”, fueron las palabras de Ema Picone que dieron pie a la relación. Aunque todo indicaba que era el hombre de su vida, a principios de este mes, la exvedette confirmó su separación.

Andrea Rincón y Mauricio Corrado se iban a casar este año Instagram: @andrearincon_top

En diálogo con el programa Mundo Flowers (Argentinísima satelital) y ante la pregunta “¿cómo estás del corazón?”, la actriz se sinceró: “Estoy bien, estoy sola. Me costó mucho porque tuve muchas idas y vueltas”.

“No voy a contar los pormenores ni absolutamente nada de la intimidad para respetar a la persona. Le puse todo hasta el final y no funcionó”, aseguró.

Andrea Rincón y su expareja, Mauricio Corrado instagram @andrearincón_top

Además, señaló que está dispuesta a volver a empezar: “Creo que también me merezco la posibilidad. Viste que las mujeres vamos haciendo el duelo durante la relación. Tuve un año muy difícil, con respecto a esta relación y con cosas que me pasaron. Creo que fue un año de mucho aprendizaje y mucha evolución”.

Cabe recordar que los rumores de crisis comenzaron a circular a fines del año pasado, pero se confirmaron recién el 23 de marzo, día en el que Andrea cumplió 39 años, cuando Corrado no estuvo presente.