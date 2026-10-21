Andrés Calamaro frenó el canto de “el que no salta es un inglés” del público

Andrés Calamaro frenó a su público cuando entonaba el cántico “el que no salta es un inglés” durante un concierto en el Movistar Arena y les advirtió: “Chicos, no sean frívolos con el patriotismo”.

El hecho ocurrió este martes durante una nueva presentación del artista en el Movistar Arena, como parte de su actual tour, denominado Como Cantor.

La interrupción se produjo cuando los asistentes comenzaron a entonar la clásica consigna alusiva a la Guerra de Malvinas “el que no salta es un inglés”, momento en el que el cantautor decidió frenar brevemente su performance y dirigirse a los presentes desde el escenario para pedirles no abordar el tema de ese modo.

El episodio ocurrió durante un show de Calamaro en el Movistar Arena MBONETTO - Gentileza VZ

La presentación forma parte del recorrido que establece Como Cantor, que ya pasó por distintas ciudades de la Argentina y Latinoamérica. Tras la fecha en Buenos Aires, la gira seguirá este 24 de octubre en el Palacio de los Deportes de Tucumán, para luego trasladarse a México, donde ofrecerá presentaciones en Monterrey el 9 de noviembre, en Guadalajara el 11 de noviembre y en CDMX el 13 de noviembre.

Sus polémicas recientes

Esta intervención, que provocó cierta controversia en las redes sociales, no es la primera polémica que el compositor protagoniza en el último tiempo. Durante un recital de noviembre del año pasado, el músico expresó su apoyo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y le agradeció por la obtención del Mundial de Qatar 2022.

Andrés Calamaro junto a Claudio Tapia @tapiachiqui

La declaración generó el descontento de parte de los hinchas, que comenzaron a cantar en contra del dirigente. Ante los abucheos, el artista reaccionó de inmediato: “Bueno, chicos, se lo dicen al Chiqui Tapia en la cara mejor...“.

Además, en un show de mayo de este año, el intérprete volvió a referirse al titular de la AFA al decir: “Quiero agradecer al Chiqui Tapia por traernos la copa”.

A los episodios en la Argentina se suman situaciones similares vividas durante algunas de sus presentaciones internacionales. Por ejemplo, durante un concierto en la Arena Cañaveralejo de Cali, en Colombia, el intérprete quedó envuelto en una controversia tras simular los movimientos de un torero con su campera mientras cantaba “Flaca”. Calamaro se expresó en varias oportunidades a favor de las corridas de toros.

Andrés Calamaro abandona un concierto tras ser abucheado por defender la tauromaquia

“Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo… Por qué votaron por eso, dejarlos en la calle”, dijo antes de retirarse por unos minutos del escenario en medio de los silbidos de los espectadores.