Calamaro cerró su recital en Buenos Aires con un mensaje para Claudio Tapia: “Gracias Chiqui por traernos la copa”

En el marco de una serie de conciertos que brinda en el Movistar Arena, Andrés Calamaro volvió a expresar su apoyo al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y le agradeció el triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Sobre el cierre del show del martes por la noche, y en referencia al próximo Mundial, el músico tomó el micrófono y dijo: “Quiero agradecer al Chiqui Tapia por traernos la copa”.

Tapia —que enfrenta denuncias judiciales vinculadas a una causa por presunto lavado de dinero— ya había mostrado públicamente su cercanía con el artista meses atrás, cuando compartió una reunión con él y le regaló una camiseta de la selección argentina con el número 10 y el apodo “Andrelo” estampado en la espalda. “Qué lindo verte, Andrés querido”, escribió entonces el dirigente en sus redes sociales.

No es la primera vez que Calamaro sale en defensa del titular de la AFA. En noviembre del año pasado, en medio del malestar de parte de los hinchas luego de que la entidad declarara a Rosario Central como “Campeón de Liga 2025”, un recital del cantante en el mismo estadio quedó atravesado por cánticos y abucheos contra el presidente del organismo rector del fútbol en el país.

Los abucheos en otro de los recitales

“¡Chiqui Tapia, botón!”, entonaron a coro muchos de los presentes durante un breve intervalo del recital, también en el Movistar Arena. Sin embargo, Calamaro no los dejó continuar y rápidamente salió al escenario, tomó el micrófono y comenzó a hablar. “Bueno, chicos, se lo dicen al Chiqui Tapia en la cara mejor...“, deslizó, en medio de gritos y chiflidos.

Homenajes en el show

Como suele realizar en la mayoría de sus espectáculos, el show de Calamaro contó con una serie de emotivos homenajes especiales. Con imágenes y videos del mítico “Gol del Siglo”, como se conoce al realizado por Diego Maradona el 22 de junio de 1986 durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México —en el que también ocurrió la famosa “mano de Dios”—, entonó su clásico Costumbres Argentinas.

El homenaje a Maradona

En otro momento del show, y cuando comenzaron las primeras estrofas de Los chicos, las pantallas gigantes ubicadas detrás del escenario proyectaron imágenes de las Abuelas de Plaza de Mayo. Las fotografías mostraban, principalmente, a Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto y las históricas vueltas por la Pirámide de Mayo que comenzaron en 1977 para pedir la restitución de los desaparecidos.