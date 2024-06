Andrés Ciro Martínez habló sobre el posible regreso de Los Piojos: “Nunca nos imaginamos este revuelo”

Escuchar

Si hay un grupo musical que supo atravesar generaciones, ese es Los Piojos. La banda conformada por Andrés Ciro Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, Gustavo Kupinski, Daniel Fernández, y Daniel Buira hizo vibrar al público durante los 90′ y aunque dejaron de tocar juntos hace 15 años, temas como “Tan Solo” o “Todo Pasa” aún siguen sonando. Sin embargo, hace un par de semanas se hicieron eco los rumores de una posible reunión de los músicos y los fanáticos se ilusionaron. Sin embargo, ahora fue el vocalista de Ciro y los Persas quien reveló qué había de certezas en las especulaciones y deseos de los fans.

A fines de mayo, las redes sociales se revolucionaron ante la posibilidad de que el mítico grupo de los 90′ pueda volver a subirse al escenario. Pero, ¿de dónde surgió esto? En Spotify subieron Ritual Piojoso (En vivo en River Plate), un disco que se grabó en el último show que dio la banda el 30 de mayo de 2009 hace ya 15 años. Paralelamente, abrieron la cuenta de Instagram oficial de Los Piojos, la cual a la fecha ya tiene 122 mil seguidores.

Andrés Ciro Martínez estuvo al frente de Los Piojos entre 1988 y 2009 Archivo

Todos estos indicios despertaron en los fanáticos la ilusión de que el grupo volviera a reunirse. Pero ahora, el líder de Los Piojos salió a aclarar los rumores. “Yo diría... cómo será la verdadera historia de Jesús que pasaron 2000 años. Si de esto que es ínfimo, y hace unos pocos días la gente inventa tantas historias, digo... cuando la gente quiera armar historias ‘conspiranoicas’, modifica a su piacere”, aseveró Ciro Martínez en una entrevista para el segmento Líbero Vs. (TyC).

En esta misma línea se refirió a los orígenes de los rumores en cuestión: “Se generó revuelo porque sacamos el último show de Los Piojos grabado hace 15 años, en el último estadio de River. Sacamos ese disco y creamos para promocionarlo una página en Instagram. La verdad, nunca nos imaginamos este revuelo”.

Los Piojos, uno de los grupos musicales más importantes de la Argentina Sebastián Klein - Gentileza Los Piojos

“¿Es algo imposible entonces para el que se ilusiona?”, quiso saber el periodista Matías Pelliccioni. Pero, Ciro Martínez dio una respuesta que abrió un abanico de posibilidades. “En realidad yo no te puedo decir que es imposible o no, porque justamente Jesús dividió los panes. Vos decís ‘indicios’, en realidad pueden ser cosas que el que quiere pensar, puede pensar lo que quiera. Es así”, sentenció.

Ciro Martínez recordó el día que tocó el himno en un vuelo a Qatar y habló de la selección argentina

Andrés Ciro Martínez es fanático de la selección argentina y la sigue a todos lados. En noviembre de 2022, en un vuelo de Madrid con destino a Doha previo al debut de la selección argentina contra Arabia Saudita en el Mundial, agarró uno de los teléfonos del avión y tocó el himno con la armónica. El video del emocionante momento no tardó en viralizarse en redes.

Durante la entrevista con TyC, el cantante contó que recibió críticas por haberlo tocado esa vez, puesto que el seleccionado nacional perdió en su primer partido. “Siempre lo toco; lo toqué después y salimos campeones”, aseveró y dijo que ahora viajará a la Copa América 2024.

En esta línea, el artista reveló que tras la final del mundo le mandó un mensaje a Pablo Aimar para felicitarlo y darle su opinión. “Me parece que lograron algo... es como que ya teníamos asumido que la Argentina es un país de individualistas, que no podemos hacer nada en equipo, que no nos podemos unir... fue un cambio radical de eso. Salimos un poco de esa cosa de ‘es magia’, ‘Dios es argentino’. No, es acá y es en equipo”, reflexionó Martínez.

LA NACION