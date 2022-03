Así fue la increíble boda de Katja Martínez, hija de Ciro, con el empresario Mateos Vartparonian

Katja Martínez, actriz e hija de Ciro, se casó este fin de semana con el empresario Mateos Vartparonian, en una celebración a la que asistieron decenas de famosos. Además de la presencia de Ráfaga, el exlíder de Los Piojos se subió al escenario y cantó varios de sus hits. La propia protagonista compartió una tierna serie de imágenes de su gran día.

Madre desde 2019, la actriz que participó en Argentina, tierra de amor y venganza selló con una celebración el amor que mantiene con su pareja. El festejo se llevó a cabo el sábado en el Palacio Sans Souci, recinto donde también se realizó la boda de Pampita y Roberto García Moritán.

Las fotos de la boda que publicó Katja Martínez Instagram @katumartinez

La ceremonia comenzó con el momento formal, donde Katja entró acompañada por su papá. Ciro Martínez lució un elegante traje y se mostró muy sonriente durante toda la jornada por el momento inolvidable que vivió su hija.

La entrada de Katja y Ciro Martínez

Entre los invitados se encontraban distintas figuras, muchas de ellas que compartieron elenco con la actriz. En la lista aparecen nombres como Cande Vetrano, Lizardo Ponce, Ángela Torres, Manu Viale, Delfina Chaves, El Purre y Meri Deal, cantante de Toco Para Vos.

Como curiosidad, al momento de la fiesta Katja se cambió el vestido y se puso una prenda mucho más cómoda para poder disfrutar del baile sin inconvenientes. Durante la celebración, la banda Ráfaga estuvo presente con un show.

Las imágenes del casamiento que compartió Katja Martínez Instagram @katumartinez

Más allá de esto, lógicamente no se desaprovechó la oportunidad para que Ciro subiera al escenario y cantara junto al grupo. Aunque participó en algunas canciones de la banda de música tropical, también hubo lugar para muchos de sus hits. El repertorio incluyó varias canciones de Los Piojos como “El Farolito”, “Verano del ‘92″, “Como Alí” y “Tan Solo”, en la cual también tocó la armónica. Sumado a esto, hicieron su presencia algunos temas de Ciro y Los Persas. Muchos de los presentes grabaron fragmentos de la interpretación de “Antes y Después”, probablemente la canción más reconocida de su etapa posterior a la banda formada en El Palomar.

Ciro Martínez cantó "Antes y Después" en el casamiento

Después del casamiento, Katja realizó un sentido posteo en su cuenta de Instagram, donde hizo referencia al acompañamiento de su padre y se mostró feliz. “El momento que siempre soñé e imaginé, caminar de tu brazo hasta el altar. Lo que no sabía, era que sería tan afortunada de tener el marido que tengo”, escribió junto con una serie de fotos posando con su papá y su esposo.

La publicación consiguió muchísima repercusión, al punto que superó los 47.000 likes y acumuló decenas de comentarios felicitando a la protagonista. Algunas de las figuras que escribieron en el posteo fueron Paula Chaves, Santiago Artemis y Valentina Ramallo, entre otros.

De esta manera, Katja y Mateos se unieron en matrimonio y celebraron junto a Helena, la hija de ambos que nació a fines de 2019. Meses antes, Ciro lo había anunciado durante un show en el Luna Park: “¿Qué quieren escuchar? ¿Les va una noticia? No sé si la veo ahí en la platea, no sé si está mi hija... Señores: ¡Mi hija me va a hacer abuelo!”.