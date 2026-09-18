Así es la vida de María, la hija de Verónica Varano: viaja por el mundo y tiene un proyecto ecológico

María Elsztain es la hija de Verónica Varano y el empresario Fernando Elsztain. Pero a diferencia de sus padres, la joven no quiso seguir una carrera cercana al mundo mediático ni al corporativo. En redes sociales, son pocas las fotos que se conocen de ella ya que mantiene todos sus perfiles en privado, a excepción de TikTok.

Desde muy pequeña, el diseño fue algo que le llamó la atención, por lo que decidió enfocar sus estudios en esta disciplina. En su perfil profesional se define como un “alma creativa, con mente estratégica y curiosidad infinita”. “Soy diseñadora, con una visión 360, enfocada en la creatividad, la comunicación y el marketing. Mi fortaleza es conectar estas disciplinas para desarrollar soluciones visuales que generen impacto”, remarcó en su porfolio.

María es la hija de Verónica Varano junto al empresario Fernando Elsztain (Foto: Porfolio María Elsztain)

“Fiel creyente del trabajo en equipo y la colaboración como motor de grandes ideas. Me motiva crear estrategias visuales que no solo comuniquen, sino que conecten y transformen. Siempre en búsqueda de nuevos aprendizajes y tendencias para seguir innovando en cada proyecto”, señaló su aporte en cada trabajo que se le presenta.

Terminada su carrera en la Universidad Torcuato Di Tella, María trabajó como asistente de producción para el Museo MALBA, luego como diseñadora para la empresa IRSA y uno de sus últimos logros fue formar parte de la reconocida marca de cosméticos Blumin.

La hija de Verónica Varano decidió llevar una carrera por fuera de los medios (Foto: Instagram @el.granito.de.arena)

Sin embargo, esta no es su única faceta. En 2024 inició junto a su madre un proyecto ecologista titulado El Granito de Arena. A través de distintos videos y publicaciones en Instagram, ambas buscaron llevar conciencia a la comunidad sobre la importancia de reciclar y cuidar el medioambiente con pequeños gestos. “Aportamos nuestro granito para un mundo más sustentable”, sintetizaron su propuesta que cautivó a decenas de personas.

También disfruta de practicar el yoga junto a su madre y en muchas ocasiones la ayudó a generar contenido explicativo para los cursos online que dicta la reconocida actriz.

Verónica Varano y su hija María lanzan un proyecto ecologista

Por otro lado, en su cuenta de TikTok, desde hace algunos meses María decidió lanzarse como influencer. En su cuenta @elsmania se la puede ver bailando, recomendando películas, viajando por distintas partes del mundo, haciendo sketches de humor y disfrutando con sus amigas. Aunque por el momento continúa buscando su impronta, a través de la red social china se animó a mostrar su lado más artístico heredado de su madre.