Así luce hoy Javier Belgeri, el actor que interpretó a Nico en Brigada Cola

Entre 1992 y 1994, Telefe emitió la mítica serie Brigada Cola, que tuvo a Guillermo Francella como protagonista de las dos primeras temporadas y a Emilio Disi y Fernando Lúpiz al frente de la tercera. La propuesta fue todo un éxito televisivo y hoy, a más de tres décadas de su estreno, el público aún la tiene en la memoria. De este programa también surgió el actor Javier Belgeri, quien interpretó a Nico, uno de los héroes de la brigada. En ese momento era un joven preadolescente de 14 años a quien muchos le veían un gran futuro en los medios. Pero la vida lo llevó por otro camino. Si bien se mantuvo alejado, en gran, medida de las cámaras, algunas apariciones que hizo dieron cuenta de cómo está hoy.

Javier Belgeri interpretó a "Nico" en el ciclo infantil Brigada Cola

Belgeri fue una de las revelaciones del memorable ciclo infantil de los años 90. Si bien en la pantalla chica todo parecía que iba de maravilla con la estrella en ascenso, cuando las luces se apagaban las cosas no eran tan sencillas. En 2017 trascendió que fue internado en el Hospital Borda por su adicción a las drogas. En ese momento, su pareja contó, en diálogo con Crónica, que los echaron del cuarto que alquilaban en una pensión en Constitución y reveló: “Al otro día él se quedó durmiendo en la Plaza Garay y me empezó a agredir en la calle. Después lo acompañé hasta la puerta del Borda, lo dejé ahí y me tuve que ir porque estaba muy nervioso”.

Si bien Javier mantuvo un perfil bajo durante los últimos años, y no se lo volvió a ver en televisión, sí tiene una cuenta de Instagram, aunque no la mantiene muy activa. No obstante, a través de un video que compartió el 17 de octubre de 2022 se comunicó con sus seguidores. En las imágenes se lo pudo ver mientras bajaba de un auto que estaba estacionado frente a un río. “Como pueden observar, vamos a disfrutar de un poquito de esta tarde hermosa que Dios nos dio”, se lo escuchó decir. Y, en esta misma línea, escribió en el copy del posteo: “¡Hermoso y bendecido día, gente linda!”.

El video que compartió "Nico" de Brigada Cola en sus redes (IG @javi_nico_belgeri)

Aunque se mantuvo alejado del ojo público y no volvió a desarrollarse en la actuación, en abril de este año, “Nico” estuvo invitado a Seres libres, el programa que conduce Gastón Pauls en Crónica TV. El ciclo, donde se habla en profundidad sobre las adicciones, que fue declarado de Interés Nacional por la Cámara de Diputados. Allí Belgeri tuvo un intenso mano a mano con Pauls y contó a corazón abierto su lucha contra las drogas.

El actor de 44 años contó que su “primera adicción fue el alcohol” cuando tenía 13 años: “Esa fue una puerta que se abrió, física o espiritualmente, a que yo pase directamente y sin escalas a la cocaína”. En este sentido, contó que a los 14 años, cuando ingresó a Brigada Cola, ya consumía alcohol. Si bien aseguró que no lo hacía mientras trabajaba, sí consumía en un boliche o cuando alquilaban una quinta entre amigos.

Javier Belgeri en un mano a mano con Gastón Pauls para Seres Libres

El actor tuvo una profunda y reflexiva charla donde recordó su tiempo en el programa y lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban: “Pleno estreno de Brigada Cola, tenía que estar a las 12 del mediodía en el ensayo y a las 9 estaba vomitando en un boliche de Ramos Mejía en el hombro de mi primo. Me subieron a un remís, me llevaron a mi casa y llegué a hacer el ensayo como pude”.

En esta misma línea contó que cuando terminó el programa formó un grupo de música -“Los Nicos”- y grabó dos discos, pero advirtió: “Lo mío ya se había divulgado mucho, se había pasado de boca en boca. Me crucificaron hasta el día de hoy”. Durante la entrevista habló de varias cuestiones, sus tratamientos, cómo logró salir de la adicción y también compartió unas palabras con los jóvenes que puedan tener algún interés en consumir.

