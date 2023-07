La broma de Migue Granados que se hizo viral: anunció que hará un show con su programa Soñé que volaba en el Monumental

escuchar

Olga, el nuevo proyecto vía streaming que encabeza Migue Granados estaría cerca de traspasar la pantalla. Tras un éxito rotundo en los primeros días de emisión, el humorista anunció, mediante la cuenta de Twitter del programa, que próximamente haría un show con el programa desde el estadio Mas Monumental, el cual fue modernizado en el último año y se convirtió en uno de los escenarios más imponentes para el fútbol argentino. La broma se volvió viral en Twitter.

Al frente del ciclo Soñé que volaba, Granados encontró un nuevo espacio artístico que comparte con Sofía Morandi y Juan Lucero, con quien compartió una breve experiencia en el programa LOL, emitido por Amazon Prime Video y conducido por Susana Giménez.

La publicación de Olga acerca de realizar un programa en el estadio de River

Tal fue la repercusión que tuvo este programa, donde los invitados suelen animarse a encarar diferentes pruebas como acelerar una moto, que Granados junto a su staff aseguró que harían uno de sus programas en el imponente estadio situado en la zona de Núñez. Sin muchos más detalles al respecto, no se informaron las fechas, ni tampoco si saldrían las entradas a la venta para presenciar este evento, pero eso no impidió que la novedad desatara el furor en las redes sociales.

Esta mañana, el humorista había anunciado en Twitter: “Hoy a las 10 anunciamos algo abismal en Soñé que volaba. Los espero”. Y así fue, llegado el horario dio lugar a la sorpresiva noticia que alegró a sus seguidores.

A raíz de este anuncio, los seguidores de la cuenta en la red social del pajarito no salieron de su asombro y comentaron la publicación. “Jalaremos motonetas”; “Pero hace horas arrancaron con Olga y ya tiran un River”; “Estoy en reunión en el trabajo y no estoy pudiendo escuchar el show, ¿es en serio esto?” y “Olgapalooza”, fueron las menciones destacadas de este anuncio que próximamente tendrá más certezas para quienes quieran asistir.

Te enterás que Soñé que Volaba va a hacer un River Plate. pic.twitter.com/zhT1esMYbn — OLGA (@olgaenvivo) July 12, 2023

Susana Giménez visitó los estudios de Olga y cuestionó los impuestos a los gastos en dólares con tarjeta

La reconocida conductora de televisión fue una de las invitadas de honor que tuvo este breve ciclo de Soñé que volaba. En una extensa entrevista, donde Migue Granados, Sofía Morandi y Julián Lucero se deleitaron con las declaraciones de Susana, una revelación sobre el Candy Crush causó sorpresa en todo el estudio.

“¿Vos dejaste de jugar al Candy Crush para no pagar?”, le consultó Granados ante la mirada atónita de Susana Giménez, que lejos de evadir su actividad en los tiempos de ocio, cargó contra el Gobierno Nacional por la política monetaria sobre las divisas. “No dejé de jugar, porque se puede jugar gratis, pero antes yo compraba vidas. Pero que te pongan el 70 % para jugar al Candy o cualquier cosa..”, deslizó la presentadora televisiva.

Susana Giménez lanzó una fuerte crítica al gobierno

Sin poder creer lo que comentó la diva, Granados, con su característico humor, replicó: “Qué peligro que esté en el celular (la tarjeta). Era perder o pagar impuestos; no comprabas moneditas por el hecho de que te metían la mano demasiado”. Para cerrar este intercambio de opiniones, Susana subrayó la conciencia que debería tomar la población para que no existan más este tipo de recargos al utilizar una moneda extranjera: “Pero por supuesto. Me pareció una ofensa. Si todos hiciéramos eso no pasaría; si todos dijeran ‘esto no lo pagamos, esto no puede ser’”, culminó.

LA NACION