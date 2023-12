escuchar

No caben dudas que Matilda fue una de las películas más representativas de los años noventa y, aún hoy, padres de todo el mundo continúan eligiendo este título para entretener a sus hijos. Es que la inocencia de la protagonista, sumada a los problemas que tiene que afrontar en su día a día, hicieron que desarrollara poderes extraordinarios para defenderse de los males. A 27 años de su estreno, uno de los personajes más recordados es Tronchatoro, interpretada por Pam Ferris, quien luce un look totalmente diferente en la actualidad y sorprendió a muchos de los fanáticos.

“Una niña desarrolla una capacidad mental extraordinaria, a pesar de sus padres descuidados y de una directora abusiva”, describe la sinopsis de esta película. Y es que si se está buscando una historia ideal para ver en familia, esta es la elegida.

La imagen que sorprendió a más de un fanático de Matilda

El film cuenta con el rol protagónico de Mara Wilson, quien hace de Matilda, y Danny DeVito, como padre de la niña. Pero el icónico personaje de la cinta es la villana conocida como Tronchatoro, la cual dejó un legado entre los niños de aquella época que ahora son jóvenes adultos. Esto explica por qué, en la actualidad, varias de las escenas de este personaje son utilizadas como memes, como sucede, por ejemplo, con la escena en la que obliga a Bruce a terminarse la torta de chocolate o cuando revolea a una de las alumnas del colegio por medio de sus trenzas.

Pam Ferris siempre será recordada por su papel en Matilda

La encargada de darle vida a este personaje es Pam Ferris, una actriz alemana nacida en Hannover en 1948 e hija de padres galeses. A sus 13 años, la familia se mudó a Nueva Zelanda y, siete años más tarde, ella se mudó al Reino Unido. Si bien es reconocida en el ambiente actoral por su papel de Agatha Trunchbull, participó de series y películas como Connie, Hardwicke House, Oranges Are Not the Only Fruit, Where the Heart Is y Paradise Heights.

Además, Ferris se puso en la piel de la detective y amante de la jardinería, Laura Thyme en Rosemary & Thyme desde el 2003 hasta el 2006. Por otra parte, también fue partícipe de películas como Jane Eyre y Children Of Men de Alfonso Cuarón.

A pesar de todos los títulos en los que estuvo involucrada, la actriz alemana quedará en la memoria de todos como Tronchatoro. Por eso, muchos se quedaron con aquella vieja imagen de la actriz, que nada tiene que ver con la señora formal de ahora. Una de las imágenes que más sorprendió a los fanáticos es aquella en la que posa sirviéndole un té a su mascota con una sonrisa.

La imagen nada tiene que ver con la protagonista, que era un símbolo del mal dentro de la película de Matilda. En otra de las imágenes se la ve a Pam Ferris luciendo su pelo corto antes de dar una entrevista.

A 27 años del estreno de Matilda, la película se convirtió en un clásico y en la actualidad se encuentra disponible para disfrutar en plataformas de streaming como HBO Max. Muchos optan por rememorar viejas épocas con cierta nostalgia y volver a mirar esta historia que no tiene desperdicio.

LA NACION