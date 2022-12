Matilda, el musical: 5 datos esenciales de la nueva versión de Netflix del clásico infantil

escuchar

Empecemos con una precisión. Aunque es la película dirigida por Danny DeVito la que muchos asociamos a la imagen de Matilda, la nueva versión que llegó a Netflix en Navidad está basada en un musical que se estrenó en 2010 en el Reino Unido y que tuvo tanto éxito que no ha salido en 12 años de la cartelera británica.

La historia de una pequeña brillante y con poderes telequinéticos que es menospreciada por su familia logró preservarse en el tiempo en buena medida por una trama en la que la inteligencia sí tiene una recompensa. Y el género musical permite hacerle un homenaje de mayores proporciones a esa mente y corazón extraordinarios.

Para la adaptación de la versión teatral al cine, la producción hizo un movimiento inusual y convocó al mismo director que llevó el musical a los teatros británicos: el veterano del West End, Matthew Warchus.

“Cuando convierten un musical en película no llaman al que la dirigió en el teatro, porque para las adaptaciones es necesario dejar de lado muchas cosas, hay que ver la historia de forma completamente nueva. Pero después de 12 años del estreno, yo tuve tiempo de reconcebir la historia, de dejar ir cosas que amaba y hasta traicionar cosas en las que creía apasionadamente al inicio”, explicó Warchus a la prensa durante el estreno de la cinta en Londres.

Matilda, el musical

Y aquellos que están familiarizados con el musical y la historia original de Roald Dahl, notarán algunos de esos cambios que se hicieron en favor de la novedad. Eliminaron por completo a Michael, el hermano de Matilda, y una canción como “Telly”, que fue aclamada en el estreno original.

A cambio de esos cortes, se permitió desarrollar más la historia y motivos de Matilda, interpretada ahora por Alisha Weir, En “Naughty”, canta algunos de los versos más representativos de esta versión: “Solo porque descubres que la vida es injusta, no significa que tengas que sonreír y soportarlo. Incluso si eres pequeña, tú puedes hacer mucho. Nos dicen que tenemos que hacer lo que nos mandan, pero a veces hay que ser un poco desobedientes”.

Además de su estrenó en la famosa plataforma de streaming, la película tuvo un breve paso por salas de cine en Inglaterra y Estados Unidos. Varias de sus escenas se han viralizado en redes, como la protagonizada por Hortensia, una compañera de colegio de Matilda que lleva un sombrero rojo, y cuyo baile en “Revolting Children” se volvió un trend de TikTok.

Hay escenas que el elenco ya menciona como sus favoritas y que esperan sean bien acogidas por el público. Pero si todavía no te convences a poner esta película en tu lista de pendientes, acá hay 5 datos que debes saber antes de darle ‘play’.

1. Oído a la música

Como explicábamos al inicio de esta nota, esta versión de Matilda es diferente a la película de 1996. De hecho, el director del film cree que son como “primos distantes más que mellizos”, pero aun así espera que ambas producciones, así como el libro, se acompañen de alguna manera u otra.

Al tratarse esta versión de la adaptación del musical, la banda sonora será muy importante. Aunque la obra teatral está compuesta por dos actores de 13 canciones cada uno. La película de Netflix contará con 14 de esos números musicales. Entre ellos, “My House” y “When I Grow Up”.

Te recomendamos escuchar la banda sonora antes de ver la película, aunque definitivamente después de verla estarás buscándola en tu reproductor favorito.

2. ¿Una historia para niños?

El director del film cree que parte del éxito de Matilda tiene que ver con su capacidad de crear un ambiente sin las convenciones de que hay un mundo de niños y otro de adultos. Por eso, cuando hizo el musical en teatro, como parte de los ensayos, hacía que jugaran los integrantes niños y adultos del elenco.

Se dio cuenta que los adultos no juegan diferente a como lo hacían los niños, juegan con el mismo miedo y urgencia que un menor. “Mucha gente acude a la historia de Matilda por su amplitud en cuanto a edad, es como un regalo, espero que así sea cuando vean la película”, dijo Warchus. Así que esta versión no tiene edad, la pueden ver en familia, tanto los grandes como los chicos.

3. Escenas que recordarás

En la película de Netflix hay muchas novedades, pero también hay escenas de la película de 1996 que te harán volver al pasado, aunque claro con un toque diferente.

Por ejemplo, el momento en el que Bruce, uno de los compañeros de clase de Matilda, es obligado por Tronchatoro a comer un pastel es uno de los momentos más esperados en la versión musical. La canción, por supuesto, lleva por nombre “Bruce”.

La icónica escena de Matilda con Bruce (Foto Netflix) Netflix - DEA02625

4. Una voz impresionante

En esta nueva versión del clásico, la actriz británica Lashana Lynch interpretará a la señorita Miel. Se trata actualmente de uno de los jóvenes talentos más aclamados de Inglaterra.

El 2022 fue premiada con el trofeo a la Mejor estrella ascendente en los BAFTA gracias a sus trabajos en The Woman King y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Lashana Lynch es la nueva señorita Miel (Captura video)

Lo que será una revelación para muchos es la voz de la actriz. Emma Thompson y Alisha Weir suelen destacarla en las entrevistas como la mejor cantante del elenco.

5. La transformación de Emma Thompson

Otro de los personajes que llamarán la atención en esta versión es el que interpreta la ganadora del Oscar Emma Thompson, quien asumió el rol de Tronchatoro, la malvada directora de la escuela de Matilda.

La transformación de Emma para ser Tronchatoro

Para ser Tronchatoro, Thompson tuvo la ayuda de 6 personas para crear el diseño del personaje. No podían permitirse 4 horas de prótesis, porque trabajarían con un elenco principalmente de niños y tanto tiempo en maquillaje era imposible, así que redujeron la transformación a 2 horas de pintura aplicada con venas, bigote, arrugas. De esa manera lograron que no se pierda la cara de Emma ni sus gestos tras la caracterización.“Es el detalle del vestuario y el maquillaje lo que hace un personaje”, dijo la actriz al respecto.

El Comercio (Perú)