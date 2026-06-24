Avatar 3 llegó al streaming: dónde puede verse una de las películas más taquilleras de 2025
Luego de arrasar con el número de espectadores a nivel mundial y ganar el Oscar a Mejores Efectos Visuales, la película ya está disponible
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Tras su paso por los cines y luego de convertirse en uno de los fenómenos de taquilla a nivel mundial, Avatar: Fuego y cenizas, la tercera entrega de la saga creada por James Cameron, finalmente llegó al streaming. La película está disponible desde este martes 24 de junio en Disney+, marcando el regreso al universo de Pandora y al nuevo capítulo de la historia de Jake Sully y su familia, en una incorporación que se suma al catálogo de la plataforma tras mucha espera de los fans.
La película se estrenó originalmente en cines en diciembre de 2025 y, tras su paso por las salas comerciales y su exitoso recorrido en taquilla, llega ahora al streaming. Su incorporación a Disney+ representa una gran noticia para los fanáticos de la saga, que finalmente podrán volver a sumergirse en el universo de Pandora desde la comodidad del hogar.
De qué trata Avatar 3
En esta nueva entrega, la historia retoma a Jake Sully, Neytiri y su entorno más cercano luego de atravesar una gran pérdida. La familia Sully intenta adaptarse a su vida junto al clan Metkayina, mientras busca recomponerse y proteger a uno de sus integrantes.
En ese recorrido, el relato introduce nuevos pueblos Na’vi: por un lado, los Wind Traders, una comunidad nómada que se desplaza en grandes embarcaciones impulsadas por velas con forma de medusa; y por otro, el Pueblo de las Cenizas, un grupo atravesado por el dolor, liderado por Varang.
Fecha y hora de estreno en Disney+
El estreno en Disney+ está programado para la madrugada del martes 24 de junio en Argentina, donde la película se habilitará a partir de las 04:00 horas. De esta manera, el público argentino podrá acceder al film desde las primeras horas del día, sumándose al lanzamiento mundial.
Con esta incorporación, Disney+ reúne por primera vez toda la saga cinematográfica, incluyendo Avatar (2009), Avatar: El camino del agua (2022) y Avatar: Fuego y cenizas, además del documental Fire and Water: Making the Avatar Films, que repasa el proceso de producción de las secuelas y expande el detrás de escena del universo creado por James Cameron.
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