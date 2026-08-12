Quién es quién en la serie de Moria Casán

Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su propia historia a través de una ficción. Tres grandes actrices —Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth— la encarnarán en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella; es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de vivir y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Con el anuncio de la serie —que se podrá ver a partir del 14 de agosto por Netflix—, comenzaron a conocerse imágenes de los actores caracterizados como las figuras que formaron parte de la historia del espectáculo argentino. La ficción se detendrá en los afectos, romances y aliados que acompañaron a Moria detrás de escena.

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth encarnan a Moria Casán en distintas etapas de su vida Netflix/Machado Cicala

Creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, la producción reconstruye las distintas etapas de una carrera que atravesó el teatro de revista, el cine y la televisión, pero también recupera a las personas que dejaron una marca en su vida.

Uno por uno: así se ven los personajes de la serie de Moria

Susana Giménez, compañera, amiga y figura del espectáculo argentino, tiene dos intérpretes: Micaela Riera la encarnará durante los años 80, cuando ambas compartían el universo del teatro de revista, mientras que Leticia Brédice asumirá el desafío de recrear a la diva de los teléfonos y confidente de Moria en la década del 90.

Micaela Riera como Susana Giménez en los 80, la icónica compañera de Moria en el teatro de revista Gentileza Netflix

Luego de que se difundieran las primeras imágenes de su caracterización, la actriz de Cenizas del paraíso compartió en sus redes sociales una foto lookeada como Susana y expresó su emoción por haber sido elegida para el desafío. “¡Gracias, vida! Un honor. Un sueño. Mágico, milagroso”, escribió junto a la publicación.

La intérprete también hizo referencia a la responsabilidad que sintió al asumir el papel. “Mi respeto, amor. Responsabilidad agradecida por el desafío. Gracias, gracias, gracias. Siempre”, agregó.

Leticia Brédice como Susana Giménez en los 90. La diva de los teléfonos supo también ser la confidente de Moria Gentileza Netflix

Javier Pedersoli es el productor y amigo de Carlos Rottemberg; Giuliano Pianetti interpreta a Fito Páez durante su visita a A la cama con Moria; María Fernanda Callejón se convierte en Zeta, su amiga de toda la vida, y Eloy Rossen encarna a Galo, su incondicional mano derecha.

Javier Pedersoli interpretará al productor teatral y amigo de Moria, Carlos Rottemberg Gentileza Netflix

Giuliano Pianetti, como Fito Páez. El poeta del rock, aparecerá evocando su participación como invitado del programa A la cama con Moria Gentileza Netflix

María Fernanda Callejón como Zeta, la amiga de Moria de toda la vida Gentileza Netflix

Eloy Rossen se pondrá en la piel de Galo, la mano derecha incondicional de Moria Gentileza Netflix

Entre los personajes centrales aparece Mario Castiglione, interpretado por Marco Antonio Caponi, el hombre al que Moria definió como el gran amor de su vida y con quien tuvo a su única hija, Sofía Gala.

Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione, el gran amor de la vida de Moria Gentileza Netflix

La serie también revivirá algunas de las sociedades artísticas que ayudaron a convertir a Casán en un símbolo de la cultura popular. Hernán Jiménez se puso en la piel de Jorge Porcel, su inolvidable compañero en la pantalla; Sebastián Rosso es Alberto Olmedo, su emblemática pareja en el teatro de revistas; y Sebastián Arzeno interpreta a Gerardo Sofovich, el empresario que le dio una oportunidad decisiva al comienzo de su carrera.

Hernán Jiménez como Jorge Porcel, la dupla humorística de la diva en pantalla Gentileza Netflix

Sebastián Arzeno interpreta Gerardo Sofovich, el empresario que le dio a la diva una gran oportunidad en sus comienzos artísticos Gentileza Netflix

Sebastián Rosso como Alberto Olmedo, la emblemática pareja de "La One" en el teatro de revistas Gentileza Netflix

El mapa íntimo se completa con Rafael Ferro como Carlos Sexton, un hombre trascendental en su historia, y Joaquín Ferreira como Luis Vadalá, protagonista de uno de sus romances más recordados de los años 90. Una constelación de nombres que, además de reconstruir la vida de una diva, promete recuperar varias décadas del espectáculo argentino.

Rafael Ferro como Carlos Sexton, un hombre trascendental en la vida de Moria Gentileza Netflix

Joaquín Ferreira como Luis Vadalá, uno de los grandes romances de Moria en los ‘90 Gentileza Netflix

Luis Machín, por su parte, encarna a Carlos A. Petit, el empresario teatral, guionista y director que descubrió su talento y la llevó por primera vez a los escenarios.

Luis Machín como Carlos A. Petit, el empresario teatral, guionista y director que descubrió a Moria y la llevó al teatro Gentileza Netflix

Cuando Netflix presentó el primer adelanto oficial de la serie en abril, Casán se mostró emocionada por el proyecto. “Estoy agradecida, honrada. No puedo creer todos los honores que estoy recibiendo. Y seguramente me los recontra merezco. Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación gracias a ustedes. Si no estuvieran ustedes, yo no estaría acá. Es para ustedes que me eligen, así que les agradezco”, expresó al aire desde su programa en eltrece.

La conductora también destacó el trabajo del elenco elegido para interpretarla en las distintas etapas de su vida. “Sofía Gala me impresiona, ¡y lo que es Siciliani! La Roth también está extraordinaria. Ha habitado en mi ADN esta gente”, afirmó.