Bárbara Diez y Daniel Barone: de los secretos de una organizadora de eventos al aprendizaje “inmersivo” de Celeste Cid para Planners

LA NACION conversó con la empresaria y el director de infinidad de historias televisivas sobre la ficción que se verá por Star+ y es protagonizada por Celeste Cid, Gonzalo Valenzuela y Leticia Siciliani

Pablo Mascareño LA NACION

Este viernes 5 de mayo, Star+ estrenará Planners , serie de nueve episodios que retratará los p ormenores en torno a una organizadora de eventos que, una vez divorciada, decide abandonar la compañía en la que trabaja, propiedad de su exmarido, para emprender su camino profesional de manera independiente.

Si a priori puede resultar atractiva la idea de reflejar el mundo VIP de quienes se encargan de crear los festejos idílicos de la encumbrada alta sociedad argentina, un condimento extra está dado en que Bárbara Diez, exesposa del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, es la ideóloga y una de las productoras del proyecto .

“Es muy real todo lo que tiene que ver con lo referente a un estudio de realizadores de eventos, ya que la serie trata sobre los vínculos entre las personas que allí trabajan, pero, en realidad, hay aspectos que podrían reproducirse en cualquier tipo de oficina. En cuanto a la historia en sí misma, se trata de una ficción ”, aclara desde el vamos Bárbara Diez. “Esta idea viene de hace mucho tiempo y yo no participé de los guiones, aunque me encargué de corregir los tecnicismos vinculados a mi trabajo”, remarca.

Bárbara Diez FABIAN MARELLI

Trabajando codo a codo con Diez, el prolífico director Daniel Barone es quien asumió la dirección de Planners . Barone, que desarrolla su actividad en la productora Polka, comandada por Adrián Suar, fue el responsable de los films Alma mía y Cohen vs. Rossi, y de ficciones televisivas como Vulnerables, El puntero, El maestro y El Tigre Verón, entre muchas otras. Además, actualmente es el director de Votemos, comedia que se ofrece en el teatro Metropolitan de Buenos Aires y está protagonizada por un elenco coral. “Para mí fue un encuentro sorpresivo, porque nunca pensé que una actividad como la de Bárbara (Diez) tuviera tanto de artístico . Hasta encontrarme con ella, mi idea de un evento era vestirme bien, estar muy nervioso y esperar que pasara lo más rápido posible, pero ahora pude descubrir ese otro plano que me resulta tan cercano al arte”, reconoce el realizador.

Daniel Barone es uno de los directores históricos de Polka, donde rubricó varias de las ficciones más interesantes realizadas por la productora FABIAN MARELLI

Un mundo con códigos propios

La serie, cuyo relato puede encuadrarse en un dramedy (comedia dramática), cuenta con las actuaciones protagónicas de Celeste Cid, Gonzalo Valenzuela, Leticia Siciliani y Guillermo Pfening. Además, la producción tiene como showrunner a Pablo Bossi, quien también se desempeña como escritor junto a Mariana Wainstein, María Zanetti y Luz Márquez. Desde ya, Diez, además de ideóloga y productora se encargó de asesorar minuciosamente en torno a su actividad, cercana y tan distante al mismo tiempo. “Se buscó contar historias que suceden en un universo determinado y lo verosímil tiene que ver con la construcción de ficción, que requiere de conflicto y de meterse en la sensibilidad de los personajes”, subraya el director en torno al abordaje de la historia de superación que narra el relato.

Barone y Diez recibieron a LA NACION en una coqueta mansión de Barrio Parque, la zona más exclusiva de la ciudad, bien a tono con lo que se cuenta. Nada quedó librado al azar. Flores en los ambientes, un desayuno bien servido y un staff multitudinario, incluido el personal de seguridad que flanqueaba el ingreso.

Realizada por Pegsa, Planners se centra en la historia de superación de Malena Carregal (Celeste Cid), quien tras divorciarse de Marcos Gutiérrez (Gonzalo Valenzuela) abandona la agencia de eventos corporativos de él para, impulsada por su amiga Cali (Leticia Siciliani), crear su propia empresa de organización de eventos sociales. En ese contexto, irá apareciendo el entramado de historias no exentas de conflictos.

Celeste Cid, glamorosa como el personaje de ficción que le toca interpretar en la serie Planners FABIAN MARELLI

-¿Existen puntos en común entre la realización audiovisual y la producción de eventos sociales?

Daniel Barone: -Tanto para el director de arte, para la directora de fotografía y para mí fue un encuentro con mucho en común, donde nos alimentamos mutuamente. Aprendimos de Bárbara y su equipo, y supongo que ellos algo aprendieron de nosotros.

Bárbara Diez: -Coincido plenamente, me impactó lo parecido de las profesiones. Por otro lado, me dio un poquito de celos que ellos tengan la posibilidad de ir a “corte” y poder hacerlo de nuevo. En mi actividad eso no existe .

-Un evento, una celebración o una fiesta no tienen revancha.

Diez: -Nuestra previa es igual a la de una producción audiovisual, pero sale de una y queda en manos de Dios, no hay forma de volver atrás. Además, para rodar una serie participan muchos equipos simultáneos y en la organización y concreción de un evento, también.

-¿Qué fue lo que más te llamó la atención en torno a las similitudes de ambas profesiones?

Diez: -La importancia que se le da a la iluminación en una serie es muy similar a la que le damos nosotros en una fiesta. Pensé que nos parecíamos a los arquitectos, pero encontré que lo que hace Dani (Barone) tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros.

-Hay algo de puesta en escena donde ambas actividades se comunican.

Barone: -Si en la televisión o el cine hay normas, también las hay en un casamiento o en un evento para presentar un producto. A veces metíamos la pata y llegaba Bárbara y nos corregía.

-¿Alguna corrección concreta?

Barone: -Un novio no se para en cualquier lugar y eso lo fuimos aprendiendo con ella.

-Bárbara, entiendo que no es sencillo poder traspolar el clima de un evento a un material audiovisual.

Diez: -Nuestra tarea va más allá de la decoración, es mucho más profunda, así que no sabía si íbamos a poder recrear, de la manera que lo hicimos, la calidez de un evento a través de la pantalla; pero lo logramos por goleada. En un evento, el invitado tiene que sentir que no se quiere ir más de ese lugar y eso se logró mostrar.

En lo que hace al concepto estético de la serie, Sol Lopatín, arquitecta y directora de fotografía y Juan Mario Roust, director de arte, trabajaron codo a codo con Bárbara Diez y el especialista Martín Roig.

Bárbara Diez y Daniel Barone lograron trasladar la esencia de una actividad compleja FABIAN MARELLI

Dado que el rodaje se llevó a cabo durante el último tramo de la pandemia, la parálisis del sector hotelero permitió que se montaran los sets en escenarios cinco estrellas que, en plena actividad, resultarían complejos de transitar. “Soy un director que hizo muchas series y esos lugares siempre fueron muy difíciles de acceder”, reconoce Barone, mientras que Diez, en concordancia con eso, recuerda: “Tuvimos el Palacio Duhau a disposición durante cinco días completos”. En el rodaje, Diez se reencontró con la gente con la que trabaja cada fin de semana: “Todos eran ámbitos reconocidos”.

-Daniel, a partir de tu sobrada experiencia como director de ficción televisiva y cinematográfica, ¿qué diferencias encontrás entre ambas posibilidades expresivas?

Barone: -En una serie uno tiene revancha y en el cine no tanto, pero, sobre todo, creo que la diferencia está en la estructura literaria, en el guion de cada propuesta. En cuanto a pasar de las series televisivas a una de plataforma como en la que se verá Planners, no encuentro demasiados contrastes, más allá de la inversión y que el trabajo creativo es acompañado muy de cerca por los responsables de las plataformas. Es una convivencia que nutre mucho a ambas partes .

Vidas privadas

-La tarea de un event planner y la de un director audiovisual son exigidas, ¿cómo dialogan sus actividades con el aspecto personal?

Barone: -No tenemos vida personal, se necesita de un buen psicólogo.

Diez: -Me resultó muy difícil hacer convivir ambas vidas. Con el tiempo, no digo que llegué a un equilibrio, pero voy buscando permanentemente poder congeniar eso. Algo que me ayudó muchísimo fue contar con un excelente equipo y trabajar, durante años, con la misma gente.

A Daniel Barone lo estresan las fiestas y los eventos, pero con Planners logró involucrarse en ese ámbito desde otro lugar FABIAN MARELLI

Bárbara Diez tiene un modo de hablar pausado. Es de esas personas a las que se percibe obsesivas de su rol, determinadas y enérgicas, de las que pueden dar una orden o decir algo implacable aún desde un elegante medio tono . El liderazgo es una condición sine qua non de su puesto: “En un evento pasan muchas cosas y no sólo a nivel técnico, suceden hechos inesperados con los anfitriones y con los invitados”, argumenta Diez.

-¿Qué es lo más insólito que te sucedió en una fiesta?

Diez: -Me pasó de todo... Hay gente que prefiere no llevar una ambulancia para ahorrarse unos pesos , algo ínfimo comparado con lo que se invierte en un festejo. Por más que uno trata de concientizar, a veces no se entiende, a pesar de que se dice que en el setenta por ciento de los casos, la ambulancia se utiliza .

-¿Ambulancia?

Diez: -Una fiesta es un momento de mucha emoción y la gente está a flor de piel, entonces suceden cosas. Además, suele haber invitados de edad avanzada y nunca faltan los que toman de más, por eso siempre digo que no hay que escatimar en la contratación de una ambulancia.

Apellido propio

Más de un aspecto de un evento social tiene puntos en común con los protocolos de la política. De eso puede dar cuenta Bárbara Diez, luego de dos décadas de matrimonio con Horacio Rodríguez Larreta , de quien se separó a finales de 2020 y con quien tuvo dos hijas, Paloma y Serena. Además, es madre de Manuela, fruto de una relación anterior.

-¿Te incomoda que se te pueda definir como “la ex de…”?

Diez: -Desde muy joven dije: “no soy mujer de nadie”. Siempre fui Bárbara Diez, nunca usé el apellido de otros. Cultivé un perfil muy bajo, me gusta mucho ser mamá y eso se ve claramente. La serie me resulta muy natural ya que siempre he soñado con escribir un libro con las anécdotas, el lado B de mi profesión. Mostrar lo que nadie ve.

-¿Por ejemplo?

Diez: -Una novia teniendo sexo con un DJ o con un invitado de la fiesta.

-¿Te ha pasado?

Diez: -Por supuesto, por eso me resulta muy atractivo el contenido que genera mi trabajo, es un mundo maravilloso, hay algo parar contar.

Las anécdotas de Bárbara Diez como event planner resultan de lo más insólitas e inimaginables FABIAN MARELLI

-¿Cómo surgió el nombre de Celeste Cid para encarnar el rol principal?

Barone: -No había otra, era quien lo tenía que hacer . Trabajé con ella en muchas ocasiones. Nos une una gran amistad y amor.

-Bárbara, ¿te ves reflejada en Celeste Cid?

Diez: -Coincido en que era Celeste quien debía llevar a cabo el rol. Pasamos mucho tiempo compartido. Es extremadamente profesional, quedé muy impactada y la he felicitado muchas veces. Me llamaba por teléfono a cualquier hora para repasar sus escenas, buscaba las palabras justas, me preguntaba cómo lo diría yo. Una vez, me dijo: “Bárbara, no termino de entender tus enojos, ¿cómo te enojás?”. Hemos pasado fines de semana juntas con nuestros hijos para que ella pudiera comprender cómo se lleva adelante una organización siendo mujer y mamá.

-¿Te acompañó a tu trabajo? ¿Fue a fiestas organizadas por vos?

Diez: -Claro, fue vestida de negro, se puso el handy y trabajamos a la par . La gente la miraba y no entendía, dudaban si era ella. Nos hemos divertido muchísimo y eso es muy importante.

-Son dos profesionales muy reconocidos en lo suyo, ¿qué es la excelencia para ustedes?

Barone: - La excelencia es estar muy feliz con nuestra actividad, para que podamos tener una buena vida privada . Cuando el deseo de excelencia altera la vida privada elegida, es cuando uno fracasa.

Diez: - La excelencia es la plenitud .