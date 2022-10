De qué se trata Planners, la serie que hace foco en la vida de Bárbara Diez

escuchar

De acuerdo con sus palabras, todo comenzó por querer mostrar “el lado B” de ser una wedding planner. De esta forma, Bárbara Diez comenzó a esbozar el proyecto que eventualmente tomó forma: Planners, la serie que se verá en la plataforma Star+ (con fecha de estreno a confirmar) en la que Celeste Cid será su alter ego y que fue dirigida por Daniel Barone.

En octubre de 2021, en diálogo con LA NACION, la artista plástica y wedding planner contaba que es la productora ejecutiva de esta experiencia televisiva que tuvo su origen en un libro en el que quería volcar los pormenores de su trabajo como organizadora de bodas.

Bárbara Diez concibió y produjo la serie Planners pero aclara que es ficción, no una biopic

“Durante la pandemia estuve trabajando como productora ejecutiva de la serie. Lo hice, como todo el mundo, desde casa. Siempre imaginé que iba a escribir un libro sobre el lado B de los eventos. Lo que no se ve. Luego de más de mil eventos, vemos que hay historias que se repiten. Mandé una idea a Disney y les gustó. Comenzamos con los guiones y fui aprendiendo muchísimo”, explicó Diez respecto al puntapié de la ficción.

Asimismo, Diez remarcó que “el mundo de la organización de eventos se parece bastante al de inventar historias para la pantalla”, porque en ambos casos se crean sueños, y amplió ese concepto que se traspoló a la ficción: ”Al no poder organizar celebraciones, canalicé la creatividad por medio de las historias y del arte. Con Disney veníamos trabajando desde hace dos años y medio. Terminamos de grabar (...) Y se viene otra temporada”, revelaba por entonces, muy entusiasmada.

Celeste Cid, protagonista de lujo

Celeste Cid es la protagonista de Planners, alter ego de Diez

La elegida para personificar a la protagonista de Planners fue la actriz Celeste Cid. El proyecto fue muy importante para la intérprete ya que fue el primero en el que se embarcó el año pasado tras la cancelación, por la pandemia de coronavirus, de la ficción de eltrece, Separadas . Cuando la industria audiovisual pudo retomar sus proyectos con los protocolos correspondientes, Cid comenzó a filmar Planners.

En sus redes sociales, la actriz fue compartiendo postales de las jornadas de grabación y mostró su look que nos retrotrae al que lucía Diez tiempo atrás, cuando su cabello estaba más corto.

Asimismo, Celeste manifestaba su felicidad por reencontrarse con Daniel Barone, con quien colaboró en numerosas producciones. “La primera vez que trabajé con él fue en el año 2004, con Locas de amor, luego siguieron Mujeres asesinas, otros unitarios y mi muy (nuestro) amado en mi corazón Para vestir santos”, recordó Celeste. “La felicidad que siento es mucha, tener la posibilidad de volver a trabajar de lo que me gusta”, manifestaba.

En las publicaciones de la actriz se notaba su entusiasmo por retomar la actuación tras el impasse que impuso la pandemia. “Volver a ensayar, encontrar risas, aún debajo de los tapabocas, las miradas volviendo a encontrarse y un pequeño mundo que se empieza a construir. Nunca pasé tanto tiempo sin trabajar, desde que tengo 12 años. Siento mucha alegría, gratitud, nervios, entusiasmo, como aquella niña que daba esos primeros pasos, con toda esa bola de sensaciones encima”, contaba.

Gonzalo Valenzuela, Leticia Siciliani, Marcos Montes y Matías Recalt completan el elenco de Planners, la serie basada en una idea de Bárbara Diez, quien, como ella misma le contó a LA NACION, forma parte de la producción. En dicha entrevista, la artista plástica también compartió todo aquello que le despertó el confinamiento por la pandemia.

“Pasé muchísimas horas en casa. Y comencé a mirar con detenimiento los libros de mis bibliotecas. Allí estaban…encerrados. Miles de obras de artistas maravillosos encerrados como nosotros en pandemia. Pero desde hace años mis amigas me decían: “¡Cómo vas a cortar así las hojas de los libros!”. Y es todo lo contrario. Es sacarlos a la luz. Darles una nueva vida. Cada collage es sobre un original, no saco copias. Son libros de mis bisabuelas, de mis abuelas y abuelos más que nada. Arranco las hojas. No las corto, las arranco. Y utilizo juguetes de mis hijas, material descartable. Reciclo, rehúso. Luego comencé a trabajar con algunos catálogos de arte”, detalló.

En ese momento de creatividad, Diez contó que estaba delegando en su equipo la organización de eventos. “Yo me estoy concentrando más en los guiones para la temporada dos de Planners y estoy muy comprometida con los collages”, explicaba y aludía a su naturaleza incansable y a cómo repercutió en la serie.

“Vivo intensamente. Esa es mi forma de vivir. No sé vivir de otra manera. Si hago una fiesta voy a hacer lo mejor que pueda. Y me voy a dar por entera. No se vivir de otra manera. Si hago collage le pongo todo mi corazón, mi energía, mi tiempo. Así como lo hago con la producción de la serie. Fui a las grabaciones, me involucré con los guiones. Y no solamente en entregar las historias o en contarlas, creé una relación bellísima con Celeste Cid, hemos pasado horas juntas, buscando el tono, la voz, la forma de decir. Leyendo textos. Y mirá que no es mi vida, no es mi biografía, es la vida de una organizadora de eventos con su oficina, una agencia de planners. El resto es todo ficción ”, aclaró.

De hecho, Diez está tan orgullosa de la serie que en gran parte de sus publicaciones de Instagram la podemos ver en el set junto a Cid, muy sonriente en los días de rodaje.