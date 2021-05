Bautista Vicuña, el hijo de Pampita, reveló que su familia sufrió un robo

Bautista Vicuña, el hijo de Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña, recordó el robo que sufrió su familia en manos de una de sus niñeras. El adolescente, de 13 años, relató el episodio en una charla que tuvo con sus amigos en la plataforma Twitch.

Uno de los chicos presentes, le consultó al hijo de los artistas si alguna vez llegó a su casa y se encontró con que le habían robado. Bautista se sinceró y contó cómo fue el terrible episodio: “Sí, volvimos de una comida en la que se había quedado la niñera sola en la casa”, comenzó detallando.

Bautista Vicuña participó de una charla con sus amigos en la plataforma Twitch, y relató un episodio de robo a su familia. Twitch

Y siguió: “Mi mamá tenía el lugar donde guardaba la ropa con una puerta con llave y la cerró. Cuando llegamos estaba la puerta rota... La niñera no abrió la caja fuerte, sino que se la llevó entera. Y se llevó mi Play 2”.

La anécdota dejó atónitos a los amigos del hijo de Pampita. Pero no terminó ahí, al parecer, la empleada no logró sustraerles tanto dinero. “Lo gracioso fue que la niñera se llevó la caja fuerte que no tenía nada adentro”, afirmó el adolescente.

Bautista Vicuña sigue los pasos de sus padres y habitualmente comparte fotos con artistas que admira. Instagram: @bauti.vicuna

La revelación de bautista abre un sinfín de interrogantes. Ya que la conductora de Pampita Online (NET) tuvo problemas con varias de sus niñeras, algunos de los cuales llegaron a la Justicia. Por ejemplo, una de sus empleadas habría sido la que filtró los audios de las peleas que tenía con Vicuña, luego del escándalo del motorhome en el que la modelo encontró a su entonces pareja en una presunta situación íntima con la China Suárez.

Otro de los casos que se volvieron mediáticos tuvieron como protagonista a otra niñera, que fue increpada por “Pico” Mónaco -quien en ese entonces era novio de la conductora- por un presunto robo de joyas.

Finalmente, el último caso conocido fue el de Viviana Benítez, la niñera que estuvo presente en el casamiento de Pampita con Roberto García Moritán. Y que, semanas después, irrumpió en los medios de comunicación haciendo fuertes acusaciones contra la modelo, y la denunció en la Justicia por hostigamiento y maltrato.

LA NACION