Roberto García Moritán, sobre su relación con Pampita: “No me pienso separar nunca más”

Roberto García Moritán, esposo de Carolina “Pampita” Ardohain, confesó en una entrevista a Debo Decir (América) que su relación con la conductora no tendrá un final.

“Vos estuviste en pareja antes. ¿Tenés buen trato con tu ex?”, le preguntó el conductor Luis Novaresio. “Soy muy amigo de mi ex, pero no pienso separarme nunca más”, afirmó el empresario contento y ansioso por el cercano nacimiento de su primera hija junto a Pampita. “Yo en relación a la madre de mis hijos tuve mucha suerte porque éramos amigos, siempre lo fuimos. Así que siempre fue muy fácil”, relató Moritán.

“Este es un proyecto para toda la vida, lo decidimos así. Es maduro, consciente, con ganas”, cerró remarcando que está feliz porque sentía que desde hacía mucho tiempo no tenía un “hogar”.

Esta semana la hija de Moritán celebró su cumpleaños número 15 y el empresario le dedicó unas tiernas palabras. “¡15 años mi amor! No puedo creer el orgullo que me da ser tu papá ¡Te amo con todo corazón!”, escribió junto a una foto con la adolescente. Una de las primeras en darle like fue Pampita, que en varias ocasiones se mostró muy cercana a la adolescente.

LA NACION