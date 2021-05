Billy Porter, el actor de Pose, reveló que es HIV positivo desde hace 14 años

“Es hora de ponerme los pantalones de niño grande y hablar”, asumió Billy Porter luego de haber contado este miércoles que es HIV positivo. El actor y cantante, de 51 años, que interpreta en Pose (FX) a un personaje que tiene la enfermedad, afirmó en una entrevista que decidió hacerlo público porque siente que es hora de “acabar con el estigma”.

“Habiendo vivido con la peste, mi pregunta era siempre: ¿Por qué me salvé? ¿Por qué estoy vivo? Yo era de la generación que se suponía que debía saber más, y de todos modos sucedió”, escribió Porter en su cuenta de Instagram.

El posteo de Billy Porter en Instagram tras haber contado en una entrevista que es HIV positivo Instagram: @thebillyporter

Y agregó: “Pues bien, estoy viviendo para poder contar la historia. Hay toda una generación que estuvo aquí, y yo estoy sobre sus hombros. Puedo ser quien soy en este espacio, en este momento, gracias al legado que me dejaron. Así que es hora de ponerme los pantalones de niño grande y hablar”.

El artista le concedió una entrevista a The Hollywood Reporter, publicada este miércoles, donde reveló que ya pasaron 14 años del día en que fue diagnosticado positivo del virus. Y que, hasta ahora, no lo había blanqueado ni con sus compañeros de trabajo ni con su mamá por vergüenza. Pero reconoció que la pandemia de coronavirus lo hizo reflexionar y lo impulsó a afrontar la situación.

Porter supo que tenía la enfermedad en 2007, luego de realizarse un chequeo de rutina en el que habían incluido esta prueba. Según contó, ese fue el peor año de su vida.

Billy Porter junto a su mamá, su esposo Adam Smith y a su suegra en el último Día de la Madre Instagram: @thebillyporter

“En febrero, me diagnosticaron diabetes tipo 2. En marzo, firmé los papeles de la quiebra. Y en junio, me diagnosticaron HIV positivo. La vergüenza de ese tiempo se agravó con la que ya había acumulado en mi vida. Eso me hizo callar y viví con esa vergüenza en silencio durante 14 años. Ser HIV positivo, de donde yo vengo, crecer en la iglesia pentecostal con una familia muy religiosa, es el castigo de Dios”, contó el actor.

Porter abrió su corazón y confió que decidió ocultar su enfermedad para evitar ser discriminado en el medio artístico. Y que tampoco se lo contó a su mamá por miedo a lastimarla.

“Durante mucho tiempo, todos los que necesitaban saber, lo sabían, excepto mi madre. Estaba tratando de tener una vida y una carrera, y no estaba seguro de poder hacerlo si las personas equivocadas lo sabían. Sería simplemente otra forma de que la gente me discrimine en una profesión que ya es discriminatoria. Así que traté de pensar en ello lo menos que pude. Traté de bloquearlo”, señaló.

Pero la llegada de una pandemia, lo convertía en factor de riesgo y lo obligó a refugiarse en una casa alquilada en Long Island, junto a su esposo. “Nunca antes me había dado el lujo de pensar siquiera en el cuidado personal o el equilibrio en ningún nivel. Es como si tuviera que seguir adelante. El covid creó un espacio seguro para detenerme, reflexionar y lidiar con el trauma en mi vida”, aceptó.

El excéntrico artista contó que empezó una terapia de trauma real, la cual consideró “el camino hacia la curación”. Y reveló que su infancia fue dura y que vivió situaciones traumáticas: “Me enviaron a un psicólogo a los cinco años porque salí del útero como una gran reina; fui abusado sexualmente por mi padrastro desde que tenía siete años hasta los 12; y a los 16 años salía en medio de la crisis del sida”.

Esas terribles experiencias fueron parte de él durante todo este tiempo y, según afirmó, lo ayudaron en la construcción de sus personajes. “Mi trauma me sirvió, mi historia me sirvió, en términos de avance. Y como artista, estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar en mi mierda”, sostuvo.

En Kinky Boots, su personaje “Lola” se enfrentaba al desafío de perdonar a su padre. Eso lo llevó a practicar el perdón con su progenitor y su padrastro. Luego, llegó Pray Tell, en Pose (FX), quien en la primera temporada se enfrenta a un diagnóstico de HIV positivo, y fue “una oportunidad para superar la vergüenza”.

Porter se casó en 2017 y su principal objetivo personal es poder formar una familia. Por eso, encontró ahora el momento de resolver sus conflictos personales y explicó la estrecha relación que estos tenían con el vínculo con su mamá. “Mi madre ya había pasado por tantas cosas, tanta persecución por parte de su comunidad religiosa debido a mi rareza, que simplemente no quería que ella tuviera que vivir sus “te lo dije”. No quería hacerle pasar por eso. Estaba avergonzado”, confesó.

Pero, en el momento de contarle su diagnóstico, contrario a todo lo que él pensaba, la mujer se enojó porque no se lo había dicho antes. “Ella dijo: “¿Estuviste cargando esto durante 14 años? No vuelvas a hacer esto nunca más. Soy tu madre, te amo pase lo que pase”, recordó.

Billy Porter llevó un esmoquin- vestido de terciopelo negro, de Christian Siriano, a la gala de los Oscar 2019 Instagram: @thebillyporter

A lo largo de la charla con el medio estadounidense, el artista reveló los miedos a los que se enfrentó al comienzo de su carrera. “Como persona negra, especialmente como hombre negro en este planeta, tenés que ser perfecto o te matarán. Pero mirame. Sí, soy una estadística, pero la superé. Así es como se ven los seropositivos ahora”, remarcó.

Y afirmó: “Hay felicidad, sí; hay alegría superficial, pero también había una sensación de temor, todo el día, todos los días”. Aunque aclaró: “No era un miedo a que [mi estado] saliera a la luz o a que alguien me expusiera; era simplemente la vergüenza de que me hubiera ocurrido”.

Pero Porter consideró que era momento de terminar con el estigma para poder avanzar. “Es hora de madurar y seguir adelante, porque la vergüenza es destructiva y, si no se trata, puede destruir todo a su paso”, dijo a Hollywood Reporter.

Y enfatizó: “No hay más estigma, acabemos con eso. Ya es hora. Ya lo viví y pasé por la vergüenza durante mucho tiempo (...) No es lo único que soy. Soy mucho más que ese diagnóstico. Y si no querés trabajar conmigo por mi condición, no sos digno de mí”, señaló.

Respecto de su salud, el actor afirmó que está más sano que nunca, gracias a las visitas trimestrales que hace al médico y a la medicación que le administran.

El final de Pose y sus próximos proyectos

Luego de terminar de grabar la tercera y última temporada de Pose, que le valió un premio Emmy, Porter está escribiendo un libro de memorias cuyo plazo para terminarlo está fijado para finales de este año.

Billy Porter en Pose con Mj Rodríguez, en la tercera y última temporada de la serie Eric Liebowitz/FX

También adelantó que prepara un documental de Netflix sobre su vida, que lo mantendrá trabajando con el co-creador de Pose, Ryan Murphy.

Para este año, también se prepara para encarnar al hada madrina en Cenicienta, está preparando nuevos temas musicales y adelantó que pronto hará su debut como director.

