Samanta Casais habló del maltrato que sufrió tras Bake Off: “No quería vivir”

Samanta Casais la ganadora original de Bake Off (Telefe) que perdió su título cuando se comprobó que se había desempeñado en el pasado como pastelera profesional, habló del calvario que sufrió después de ser descalificada del reconocido reality gastronómico.

Según contó en Vino para vos (NET), el programa que conduce Tomás Dente, aquel día “sufrió bastante” y se convirtió en el blanco perfecto de las críticas. “No se lo deseo a nadie. Yo me sentía que estaba en paredón adonde venía toda la gente a matarme. Me sentía atrapada en un lugar en el que no podía salir y realmente no quería existir más”.

Casais, quien está embarazada de su primer hijo, reveló cómo se dio todo y la forma en que se lo dijo a su pareja. “Lo que le dije a Juan, mi pareja que en ese momento, fue: ‘Yo no quiero vivir más. No quiero más, porque eran muy duros. Era realmente muy triste abrir tu teléfono y que todo el mundo te insultara, a tu familia, te deseara la muerte y yo decía ¿para qué? Yo quiero cocinar nada mas”, recordó.

Samanta de Bake Off se quebró en vivo al hablar del escándalo de la final del reality

“Todo era muy violento y no lo podía soportar. Ese mismo día, Juan me sacó el teléfono y me dijo: ‘no ves más la tele, no ves mas el teléfono, vamos a llamar a un psiquiatra’. Y ahí empezó mi tratamiento con el psiquiatra porque no podía dormir”, agregó, visiblemente, quebrada. Ante la consulta de Dente para saber si recordaba las fechas de cuándo había sucedido, indicó que fue entre junio y julio del año pasado.

Tras revelarse que había trabajado en Café San Juan, un reconocido restaurante de San Telmo, Casais se convirtió en el blanco de muchas críticas en las redes sociales, donde la acusaron de “tramposa y fraudulenta”. Algunos, incluso, dijeron tener elementos que confirmaban que no era la primera vez que estaba en una cocina profesional. Sin embargo, ella se defendió y afirmó que era empleada administrativa. “Aprendí que no hay que dejarse llevar por lo que dice el resto y ser siempre uno mismo”, sintetizó.

LA NACION