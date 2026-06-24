Bizarrap anunció la primera session del año: el artista internacional que lo acompaña

Bizzarrap anunció mediante su cuenta de Instagram el nuevo lanzamiento de su session número 46 junto al cantante de reggaetón Myke Towers. La misma se estrenará en las diferentes plataformas de música y audiovisuales este miércoles 24 de junio cerca de las 23 horas.

El productor argentino publicó en Instagram una foto junto con el cantante y escribió: “BZRP Music Session #42/66 T.E.27 / N.T.Q.A. 66”. Se trata de la primera colaboración de 2026 y una de las más esperadas por los fanáticos del puertorriqueño.

Bizarrap lanzará una nueva session con Myke Towers (Fuente: Instagram/@(Fuente: Instagram/@bizarrap)

Para esta canción no hubo adelantos de audio ni tráiler del videoclip, nada. Solo la imagen de los dos en el tradicional estudio de grabación de Bizarrap. Cabe remarcar que esta también es una de las maneras más audaces de publicitar un nuevo tema por parte del productor, quien en las últimas horas cosechó más de un millón de ‘Me Gusta’ y 13 mil comentarios.

El posteo de Bizarrap para anunciar su session #23 (Fuente: Instagram/@bizarrap)

Uno de los primeros en reaccionar fue Franco Colapinto, que se manifestó en la sección de comentarios: “Tomá pa’ vo’ en pleno mundial, agárrense”. También se sumó Enzo Fernández, quien plasmó un emoji de asombro, mientras que en Spotify Argentina adelantaron: “Llegó el momento”. Incluso Myke Towers respondió con una carita con la cabeza explotada.

Así fueron las reacciones tras el posteo de Bizarrap (Fuente: Instagram/@bizarrap)

El último trabajo del argentino fue lanzado en 2025, lo que significó su primera colaboración con J Balvin. Desde entonces, se especulaba con que Towers podría lanzar un tema con Bizarrap, quien, cuando se publicó la session #23, admitió que le hubiera encantado participar, pero que ya estaba reservada para Paulo Londra.

Michael Anthony Torres Monge, conocido artísticamente como Myke Towers, es un famoso cantante y compositor puertorriqueño de reguetón y trap latino. Nacido en 1994, se convirtió en una de las mayores estrellas del género dentro de su país, con éxitos como: “LALA” y “Pareja del año”.