Con Bizarrap: Gorillaz adelantó otro tema de su próximo álbum, con la colaboración del productor argentino

“Orange County” es el nuevo anticipo que la banda virtual-presencial Gorillaz hace de su próximo álbum, The Mountain, que se conocerá completo el 27 de febrero. Y en este caso se trata de una animada canción de ritmo retro, que el cerebro del grupo, Damon Albarn, grabó con las colaboraciones Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar.

Anousha figura en varios de los créditos de este álbum, todavía inédito. Kara Jackson es una de las voces nuevas que aparecen en la escena actual. Y en cuanto a Bizarrap, el talento argentino es, en realidad, la base de producción sonora en la que Gorillaz ha querido confiar para esta canción.

Portada de Orange County

“Orange County” comienza con una reversión de otro tema, “The Hardest Thing” que el grupo produjo con grabaciones de Tony Allen (fallecido en 2020). “You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love, That is the hardest thing” (“Sabes que lo más difícil es decir adiós a alguien que amás, eso es lo más difícil”), dice en el comienzo. Luego, el tema toma su propio curso, que se mueve dentro de una estética pop con una estructura muy convencional de estrofas y estribillos.

Previo a este estreno, Gorillaz había lanzado “The Manifesto”, con la participación de Trueno, que tuvo un lugar protagónico en esa canción. “Yo no sé qué va a pasar mañana / Cuando atienda la luz que me llama / Mami mi futuro me reclama / Camino hacia la luz/ have nothing to lose”, entona el rapero de La Boca. Y antes de este estreno, Gorillaz publicó “The Happy Dictator” que cuenta con la colaboración de los Sparks, banda mítica nacida en la década del sesenta. Los veteranos Ron y Russell Mael se sumaron al proyecto con su particular sonoridad y estética, esa que se convirtió en una propuesta de culto para músicos de varias generaciones, en ambos lados del Atlántico.

El gorila políglota

Según la productora que lanza estos anticipos, The Mountain es “un extenso paisaje de instrumentos y sonidos, enriquecido con voces, melodías y ritmos adictivos, que abarca una colección de 15 canciones que encarnan la esencia misma del espíritu colaborativo de Gorillaz. El álbum presenta una extraordinaria lista de artistas y colaboradores, incluyendo: Ajay Prasanna, Amaan & Ayaan Ali Bangash, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Asha Puthli, Bizarrap, Black Thought, Gruff Rhys, IDLES, Jalen Ngonda, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks, Trueno y Yasiin Bey; así como las voces de amigos y colaboradores que ya han trabajado previamente, incluidos Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E Smith, Proof y Tony Allen”.

Y agrega: “The Mountain es una playlist para una fiesta en la frontera entre este mundo y lo que sea que vaya a suceder después, explorando el viaje de la vida y la emoción de la existencia. Producido por Gorillaz, James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., más Bizarrap (en “Orange County”), The Mountain fue grabado en más de una decena de estudios de Londres, Devon, Mumbai, Nueva Delhi, Rajastán, Benarés, Asjabad, Damasco, Los Ángeles, Miami y New York. El álbum presenta colaboraciones con artistas que cantan en cinco idiomas: árabe, inglés, hindi, español y yoruba.

De ahí que en la portada del álbum se pueda ver a los personajes de Gorillaz en la cima de una montaña y, más arriba, el nombre del álbum escrito en hindi (en ese idioma, “montaña” se dice “parvat”).

Canciones y colaboraciones

En cuanto al disco y sus colaboradores, la lista de temas da cuenta de la gran influencia que tendrá Anoushka Shankar (citarista e hija de gran instrumentista Ravi Shankar), ya que participa en casi la mitad de las composiciones.

-“The Mountain” (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)

-“The Moon Cave” (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda and Black Thought)

-“The Happy Dictator” (feat. Sparks)

-“The Hardest Thing” (feat. Tony Allen)

-“Orange County” (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar)

-“The God of Lying” (feat. IDLES)

-“The Empty Dream Machine” (feat. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka Shankar)

-“The Manifesto” (feat. Trueno and Proof)

-“The Plastic Guru” (feat. Johnny Marr and Anoushka Shankar)

-“Delirium” (feat. Mark E. Smith)

-“Damascus” (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey)

-“The Shadowy Light” (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)

-“Casablanca” (feat. Paul Simonon and Johnny Marr)

-“The Sweet Prince” (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar)

-“The Sad God” (feat. Black Thought, Ajay Prasanna and Anoushka Shankar).