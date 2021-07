Calu Rivero posó desnuda junto a sus amigas y dejó una profunda reflexión

Calu Rivero suele utilizar sus redes sociales para compartir mensajes relacionados a la vida espiritual, el feminismo y el veganismo. Esta no fue la excepción, y publicó un desnudo total desde las playas de Uruguay, en José Ignacio, donde está instalada actualmente.

Aunque no es la primera vez que comparte una foto sin ropa junto a sus amigas, la actriz conocida como “Dignity” revolucionó nuevamente el mundo virtual: en pocas horas superó los 20.000 likes y cautivó a algunas celebridades con sus palabras. “Me hiciste moquear”, le escribió la cantante Miss Bolivia; al tiempo que la actriz Natalia Lobo compartió su pensamiento: “En eso estamos”.

En la imagen Calu posa en el centro, con una postura en forma de balanza, mientras dos de sus amigas la acompañan a su lado, de perfil, y una tercera la abraza por la espalda. También sumó otras dos fotos en la publicación: el fragmento de un libro y un lema que anotó en su celular hace dos años.

Calu "Dignity" Rivero posó desnuda y volvió a hacer un llamado de atención sobre la vida espiritual Captura de Instagram @lacalurivero

“Integro mi energía femenina y masculina, mientras me animo a nadar mar adentro abrazando el proceso de la autosensibilidad”, comienza el relato sobre el significado de la postal. “Me dispongo al bienestar, la belleza de las cosas, lo que me hace bien y la creatividad; nadar estas aguas acelera mi corazón, calma mi agitación, me permite la escucha profunda de lo que me rodea y lo que sucede en mi interior”, continuó.

“Sigo eligiendo abrirme a la vida, a lo externo y a lo interno pero esta vez sin preocuparme por encajar en un sistema patriarcal, ya no”, sentenció. A su vez, en las hojas del libro que mostró se leen un párrafo resaltado: “El hombre necesita la liberación tanto como la mujer, ambos necesitan la liberación respecto de la mente y deberían cooperar mutuamente”.

Calu Rivero defiende la conexión con la naturaleza y un estilo de vida más espiritual

Dignity celebró la posibilidad de hacer realidad “la visión más pura de sí misma”, y mostró los cambios positivos que alcanzó en estos últimos años. En este sentido, dejó ver una vieja anotación de febrero de 2018 donde reconocía que se sentía con “la autoestima baja”, y por eso decretaba con convicción: “Yo voy a salir adelante”.

Este mismo mes hace un año la actriz posó desnuda junto a varias amigas, y reclamó: “Mujeres, no dejen que nadie les diga cómo deben verse, les diga cómo ser, esta es nuestra auténtica feminidad. Cuerpos femeninos por artistas femeninas. Dejen de censurar nuestros cuerpos e ideas”.

LA NACION