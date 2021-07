La Voz Argentina: los curiosos “jingles peronistas” de Damián Verón, el participante elegido por Montaner

Mientras continúan las audiciones a ciegas en La Voz Argentina, siguen apareciendo participantes que sorprenden al jurado, los espectadores y los usuarios en las redes por igual. Esta vez, fue el turno de Damián Verón, quien llamó la atención no solo por su presentación en el certamen sino también por un curioso dato de su pasado.

Su llegada al programa no fue una de las más destacadas. Tras interpretar el bolero mexicano “Volver, volver”, solo consiguió que Ricardo Montaner se diera vuelta y pidiera su voz para su equipo. “Un día me desperté y quería saber si era verdad que esto sucedía”, explicó, emocionado, tras ser elegido. “Hice cosas que no estaba acostumbrado a hacer para estar acá”, comentó.

Oriundo de Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires, comenzó su carrera musical lejos de las cámaras. Tras su aparición en el ciclo de Telefe, en Twitter se dio a conocer que el joven de largas rastas está al frente de la banda de reggae SantaKura y que, hace unos años, fue convocado para cantar en spot políticos de Hugo Curto, exintendente de Tres de Febrero.

“A Curto lo quiero”

En 2015, aún en funciones, Curto buscaba la reelección. El hombre del PJ que había llegado a la intendencia en 1991 decidió apostar por una tonada pegadiza y un ritmo alegre para su campaña. El grupo Los 3 de Febrero, con Verón a la cabeza, compuso varios jingles a tal fin, cuyos videoclips fueron filmados en las estaciones de tren de la provincia y en la sede de la intendencia.

“Pablo Podestá, 11 de Septiembre, Raffo y Ciudadela, me quedo para siempre. Ciudad Jardín, Martín Coronado, Caseros y Churruca, qué bien la pasamos”, empieza uno de los hits. “Vamos, a Curto lo quiero. Dale, la gente lo pide. Curto, lo bueno que sigue”, dice el estribillo de la canción que se viralizó en aquel momento.

Para la misma campaña, creó otro tema que causó furor, en el que entonaba: “Al deporte se lo banca con recursos, a Salud no le falta presupuesto, la cultura es mucho más que un buen discurso y al distrito lo conduce un tipo honesto”.

Diego Verón, participante de La Voz, participó en la campaña de Hugo Curto

Su parecido con Riquelme

Otro detalle que impactó de su show en televisión fue la similitud de su voz con la del futbolista Juan Román Riquelme. Soledad Pastorutti no pudo dejarlo pasar al aire y le comentó: “Podrías ser el imitador”.

Con un perfil bajo en las redes sociales, Damián comparte fotos junto a sus amigos y videos cantando y tocando la guitarra. Ahora, encaminado en la competencia, ya trabaja junto a Montaner para enfrentarse a otro competidor en la siguiente instancia del certamen.

LA NACION