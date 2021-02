Camila Salazar habló de su decisión de irse del país: “No tengo trabajo”

La actriz Camila Salazar, hermana de Luciana, sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram un “remate virtual” de todas sus pertenencias. Junto con su esposo, el productor Juan Ignacio “Mela” Meliton, decidieron irse a vivir a España.

“Tomamos la decisión a las tres semanas de iniciada la cuarentena, pero como soy la más chica de mis hermanas, nunca me tomaron muy en serio. Me subestimaron y terminaron de tomar conciencia ahora”, confesó la influencer en el programa Por si las moscas (La Once Diez). “La realidad es que yo me estoy yendo sin trabajo. Mi marido tiene algo entre manos de lo que no está 100% confirmado. Pero decidimos que pase lo que pase le vamos a dar para adelante”, continuó relatando la actriz de 29 años.

Camila Salazar y el productor Juan Ignacio “Mela” Meliton se casaron en 2019 Instagram

Luego de confesar que llegaron a hacer terapia de pareja antes de tomar la decisión, la ex Patito feo admitió qué es lo que más va a extrañar: “Yo amo las plantas, las huertas, los jardines y en España no existe. Yo estoy sin laburo, soy psicóloga, y no es que no tengo nada para hacer, pero la situación es muy compleja acá. Acá la inflación nos mata y yo, a mis 29 años, de repente tuve que decir ‘che, no voy a tener hijos porque sé que no los voy a poder mantener’”.

Otro de los motivos fue la inseguridad que se vive en el país: “De repente pienso en dar un paseo a la noche pero me da miedo salir porque me van a chorear el celular, o tenemos que subir las ventanillas del auto cuando estamos en el semáforo de noche, vivimos en estado de alerta”. Camila y Juan Ignacio se casaron en septiembre de 2019, luego de estar dos años en pareja.

LA NACION