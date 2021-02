“En tan solo cinco días”: Cinthia Fernández mostró el antes y después de su casa

“Esto no me gusta nada, manos a la obra”, comienza diciendo Cinthia Fernández en el video en el que decidió mostrar su gran renovación hogareña. La modelo apostó a una transformación total de los pisos de su casa en Escobar y, fiel a su estilo, lo compartió en las redes sociales.

“En tan solo cinco días se produjo este cambio en casa”, adelantó con emojis. Y agregó: “Me van a querer cobrar más alquiler pero no me importa. Me da felicidad poner hermosa la casa de mis hijas”. En menos de un día, la publicación del “antes y después” de su vivienda superó las 200.000 reproducciones.

Tal como se ve en las imágenes, la propiedad tenía cemento alisado en el piso, en algunos sectores visiblemente desmejorado. Para la remodelación, Fernández eligió grandes baldosas de cerámica en color gris oscuro. En el clip de poco más de un minuto, hizo un breve tour por su living y comedor, donde también aprovechó para mover algunos muebles y reformular la organización de los ambientes. Además, mostró el proceso de instalación del nuevo material y, de fondo, dejó ver un amplio jardín con pileta.

“Soy fan de los antes y después. Amo esto”, confesó. No es la primera vez que Cinthia se dedica a reformar su espacio. Recientemente, tuvo que enfrentar a sus vecinos por su gimnasio, refaccionado hace poco con paredes totalmente vidriadas. “Me quieren denunciar”, explicó en Los ángeles de la mañana. “Ellos no tienen y me vienen a joder a mí”, concluyó sobre los residentes del country en el que vive.

LA NACION